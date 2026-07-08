Земеделският производител Ивайло Йорданов от Силистренско привлече вниманието в социалните мрежи с публикация, в която с чувство за хумор разказва за участието си в инициативата "Кошница с грижа“, за трудностите на малките производители и за ежедневието си.

Публикацията на Ивайло Йорданов съдържа голяма доза ирония. Той показва, че въпреки участието си в "Кошница с грижа“ и продажбата на продукцията на символични цени, ако разпродаде всичко, печалбата му ще бъде едва около 15 евро. Така с чувство за хумор той поставя въпроса доколко подобни инициативи са изгодни за дребните производители, без директно да ги критикува. "Кошница с грижа“ е национална инициатива, стартирана от правителството съвместно с големите търговски вериги. Целта ѝ е основни хранителни продукти да се предлагат на по-достъпни цени в условията на висока инфлация, като едновременно с това се подкрепят и българските производители.

"Ако продам всичко, ще спечеля около 15 евро“, пише Йорданов с усмивка, като предварително отговаря и на въпроса защо не увеличава производството си.

По думите му причините са две – не желае да разчита на наемен труд, защото трудно работи с хора, а освен това е убеден, че по-големите количества често са за сметка на качеството.

В публикацията си производителят намира място и за самоирония. Той разказва, че е ароматизирал автомобила си с дамски ароматизатор с аромат "Лятна мечта“, за да си представя, че вози дама.

"Кога дама ще се вози в бричката на 53-годишно старче? Никога“, шегува се Йорданов.

В края на публикацията той споделя, че се надява след продажбите да си купи козе сирене от местен производител, когото определя като най-добрия в Силистренско, а между другото обявява, че предлага и кайсии за ракия на символична цена за всички проявили интерес.

Ето и целия текст на Йорданов:

Днес се включих в инициативата " Кошница с грижа " с цени от 0,5 и 0,5 евро. И 1 и още 1 евро за четирите продукта.

Ако продам всичко ще спечеля около 15 евро..

Сега тук някой ще каже, защо не сееш повече, да произвеждаш повече количество.

Две са причините да не го правя.

Първо - нямам сили да се справя сам, а не желая да използвам хора. Твърде съм мекушав и не мога да работя с хора. Те усещат, че съм слаб духом и се опитват да се възползват .

Дето се вика : не само втората риза, но и кожата се опитват да смъкнат от гърба ми .

И второ - количеството винаги е за сметка на качеството.

Но докато пътувах сутринта към пазара за съседното село други мисли ме вълнуваха.

Бричката я парфюмирах с дамски ароматизатор. Казва се : лятна мечта.

И като шофирам си представям, че возя дама.

Аромата силно ме въодушевява и опиянява..

Ако някой надуши автомобила, ще ме помисли за гей.

От умните и красивите с отпаднала необходимост.

Не съм от тях, но също съм с отпаднала необходимост.

Кога дама ще се вози в бричката на 53 - годишно старче ? Никога .

Сега стискайте палци да продам, че със спечеленото да си купя след обяд, козе сирене от Христина..

Тя е номер 1 тук в Силистренско в това което прави.

А сигурно няма и 30 години.

Препоръчвам продуктите и на фб приятелите от района.

И накрая още един продукт от Кошницата ми с грижа, който не съм снимал, но при интерес нека ми пишат в лични съобщения.

Предлагам и кайсии за ракия на символична цена.