Комисията за защита на конкуренцията е започнала две отделни производства срещу големи търговски вериги за предполагаеми нелоялни търговски практики спрямо производителите, а паралелно текат още две предварителни проверки в същия сектор. Поводът е състоянието на млекопроизводството, което според регулатора е притиснато до ръба, докато цените на млечните продукти по рафтовете продължават да летят нагоре. Кои са проверяваните вериги засега не се съобщава, предава репортер на Plovdiv24.bg.

Производителят взима трохите, магазинът прибира разликата

Сърцевината на проблема са надценките по веригата от фермата до рафта. По данни на КЗК при млечните продукти разликите между изкупни и крайни цени достигат между 70 и 110%. Сметката е видима за всеки потребител, при средна цена на едро на сиренето от около 5,80 евро за килограм, в магазина същият продукт нерядко се предлага на почти двойно по-висока цена.

Председателят на комисията Росен Карадимов акцентира върху зависимостта на българските производители и слабата им преговорна позиция спрямо търговските вериги. В редица западноевропейски държави съотношението е обърнато, там производителите имат значително по-силни позиции и дори налагат условия на търговците. Комисията декларира, че ще работи за промяна на този баланс у нас.

Сигналите скачат с 400%, но целта не са бързи глоби

Показателен е и ръстът на оплакванията: сигналите към регулатора са се увеличили с 400%. Въпреки това от КЗК уточняват, че целта на започнатите производства не е бързо налагане на санкции, а трайна промяна в поведението на пазара. Комисията подчертава и границите на своите правомощия, тя няма директен контрол върху крайните цени, тази функция е в ръцете на КЗП и НАП.

Новите законови промени обаче разшириха значително инструментариума: при установена злоупотреба с господстващо положение глобите могат да достигнат 100 000 евро за отделен артикул или до 10% от годишния оборот, а под дефиницията за съвместно господстващо положение попадат именно големите търговски вериги.

Какво следва

Производствата на КЗК се развиват на фона на инициативата "Кошница с грижа", с която веригите доброволно свалиха цените на избрани основни продукти с 15 до 30%. Синдикалните наблюдения обаче показват, че при някои храни надценките остават непазарно обосновани, а малката потребителска кошница поскъпна с близо 9% за година. Ако разследванията докажат нелоялни практики, това ще бъде първият реален тест на новите санкции срещу веригите.