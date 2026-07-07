Бившият председател на Централната избирателна комисия (ЦИК) Камелия Нейкова е назначена за главен секретар на Министерския съвет. Институционалната рокада стана ясна от неофициални източници в кулоарите на изпълнителната власт, предава Nova.

Назначението бележи нов етап в дългогодишната професионална биография на Нейкова в държавната администрация. Тя притежава сериозен управленски опит, включително в сферата на отбраната и изборното законодателство в страната.

Професионален път в държавната администрация

Камелия Нейкова заема поста на заместник-министър на отбраната в периода 2008 – 2009 г. в правителството на Сергей Станишев. През 2009 г. тя влиза в състава на ЦИК за избор на народни представители и на комисията за избиране на членове на Европейския парламент от България. Между 2010 и 2012 г. ръководи отдел "Принудително изпълнение“ в ТД на НАП - София, след което преминава на позиция като сътрудник към правната комисия на Народното събрание.

Като експерт тя участва във временната парламентарна комисия, натоварена с първоначалното изработване и кодифициране на Изборния кодекс. От 2014 г. е неизменен член на ЦИК, като заема и позицията на говорител на комисията, след като е предложена за поста от Сергей Станишев и група народни представители от БСП.

Партийна кариера и избoрни участия

В продължение на десет години – между 2012 и 2022 г. – Камелия Нейкова е заместник-председател на политическа партия "Нова алтернатива“, ръководена от бившия министър на отбраната Николай Цонев, като споделя лидерството в нея със строителния предприемач Александър Ваклин. През 2013 г. тя се кандидатира неуспешно за народен представител от партийната листа на "Нова алтернатива“ в избирателния район в Русе.

Лидерският пост в ЦИК

През май 2021 г. Нейкова е издигната за член на Централната избирателна комисия от квотата на политическа партия "Има такъв народ“. Впоследствие, по време на проведените консултации и по официално предложение на Мая Манолова, тя е избрана и оглавява изборния орган като негов председател.