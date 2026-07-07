Директорът на ВиК - Бургас Цветан Мирчев и служителят по инвеститорски контрол Илчо Боев остават в ареста. Окръжният съд в Бургас уважи искането на прокуратурата и им наложи най-тежката мярка за неотклонение – "задържане под стража".

Случаят касае възлагане на обществена поръчка за възлагане на външна фирма за почистване на сондажни кладенци на територията на цялата Бургаска област. В голяма си част сондажите не са били почистени, но са били изготвени документи, удостоверяващи, че дейността е извършена. На фирмата изпълнител са били превеждани суми, без реално да е извършвала дейност.

Това заяви прокурор Иван Кирков преди началото на заседанието срещу изпълнителния директор на ВиК – Бургас Цветан Мирчев и неговия подчинен Илчо Боев, предаде репортер на Plovdiv24.bg.

Касае се за умишлено стопанско престъпление. Ръководителят е привлечен като извършител, а другото лице – като помагач. На този етап двамата са привлечени като обвиняеми за щета в размер на около 300 хил. евро. Цялата обществена поръчка е на стойност около 1 млн. евро. В хода на разследването ще бъде установено каква част от сумите са разплатени и колко от кладенците действително са били почистени, посочи Кирков.

По думите му е установено, че има извършени плащания за сондажи, до които разследващите не са успели да достигнат дори с едрогабаритна техника. Разследването е започнало по сигнал, подаден още преди случая в Несебър.

Начало на акцията

В петък сужители на Главна дирекция "Борба с организираната престъпност“ (ГДБОП) започнаха претърсвания в централата на "ВиК“ – Бургас. Задържан бе директора Цветан Мирчев и още над 10 души, които са регионлани директори. Операцията на антимафиотите продължи близо 8 часа.

В късния следобед служители на ГДБОП изведоха от сградата заместник-директора Пламена Жечева.