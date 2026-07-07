Масовите бомбени заплахи, получени по електронна поща в съдебни палати, прокуратури, болници и държавни учреждения в страната, са лесен и относително безнаказан начин за зловредни действия, който обаче може да се окаже сериозен тест за реакцията на службите. Това каза криминалистът Иван Савов в предаването "България, Европа и светът на фокус“ по Радио ФОКУС.

Припомняме, че вчера институции в цялата страна получиха днес съобщения за бомбени заплахи. Заради подадените сигнали работата бе преустановена, а хората бяха евакуирани. Най-потърпевши се оказаха съдилищата.

По негови думи с навлизането на технологиите възможностите за прикриване на IP адреси улесняват подобен тип телефонен тероризъм.

"Този вид телефонен тероризъм, защото това е тероризъм, така да се каже, показва нивото на липса на гражданско самосъзнание от хората. Защото, пак казвам, това е нещо, което много лесно и ние с вас бихме могли да го извършим. Просто трябва, как да се каже, да не ни пука особено. Тук въпросът е дали имаме социалната спирачка да не го направим“, отбеляза експертът.

Савов изрази опасение, че тези атаки могат да бъдат умишлено изпитание за системите ни за сигурност от страна на реални терористични структури:

"Нека си представим, че ние с вас сме терористи, които сме решили да подготвяме някакъв терористичен акт в България. И ето така, съвсем безобидно, създаваме една такава установка, за да видим как действат службите. Дали ще се вземе на сериозно този сигнал, дали ще има проверки, кой ще дойде, на кои публични места, какво ще се случи, дали хората ще се евакуират. Просто стоим и наблюдаваме. Водим си записки, примерно за 7-8-9 месеца, когато всички са забравили за това нещо, ние решаваме да действаме. И правим нещо ужасно. Ето защо държавата не трябва да приема тези неща като даденост и като рутина. И ето защо и всеки път се взима отношение при такива сигнали.“

Криминалистът подчерта, че системата за подсигуряване на публични обекти у нас в момента не е добра и липсват подготвени кадри, които да реагират своевременно. Той предложи в училищата и другите институции да се организират антитерористични курсове за служители, които да разпознават реалните рискове - например съмнително оставени раници или непознати зарязани автомобили в близост до сградите. Това би подпомогнало полицията, чийто специализиран ресурс е ограничен при едновременни заплахи на много места.

"В момента по закон 24 часа конкретният обект трябва да бъде затворен. Ако обаче имаме адекватни антитерористични мерки, т.е. ако навреме се направи едно качествено обследване, този срок от 24 часа може да отпадне. И в рамките на 2 до 3 часа да стане ясно дали в конкретното място има наистина някаква опасност или не“, обясни Савов.

Случаят "Петрохан" - разследването умишлено ли се замита?

В рамките на разговора криминалистът коментира и случая "Петрохан". Повод за коментара му стана информацията от вътрешния министър Иван Демерджиев за закриването на помощното звено към министъра, в което неговият предшественик е изпратил всички началници, свързани с казуса.

Савов разкри, че хижата в Петрохан и къщата до турската граница в Странджа са частни имоти и наследникът им – майката на починалия Ивайло Калушев, вече половин година не може да влезе във владение, тъй като те продължават да се охраняват от полицията без логично обяснение.

Дали няма, колкото и абсурдно да звучи, тази жена да си получи имотите на шпакловка и замазка? Т.е. всичко да бъде изстъргано буквално отвътре, изчистено, за да не може да види нищо. Самото обстоятелство, че това в момента продължава да се случва, трябва да ни говори недвусмислено, че има какво да се крие. И това не е спекулация - всеки един, който не вярва, може да се разходи до Петрохан и ще види, заяви експертът.

Според него скритите следи могат да бъдат от престрелка, пребиваване на други хора или съхранение на забранени субстанции.

Криминалистът категорично изрази мнението си, че официалната версия за случилото се съдържа сериозни противоречия и става въпрос за ликвидиране на свидетели.