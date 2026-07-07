Днес ще бъде предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста, над източните и планинските райони и купесто-дъждовна облачност и на места там ще превали дъжд. Ще духа до умерен западен вятър. Максималните температури ще са между 27° и 32°, съобщават от НИМХ.

В планините преди обяд ще бъде предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни валежи от дъжд. Ще духа умерен северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 21°, на 2000 метра - около 13°.

По Черноморието ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста облачност, но само на отделни места по северното крайбрежие ще превали слаб дъжд. Вятърът ще е слаб до умерен от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат 27° - 29°. Температурата на морската вода е 24°-26°. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.

Захлаждане в сряда

В сряда преди обяд ще е предимно слънчево. Около и след обяд, под влияние на преминаващ студен атмосферен фронт, ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. Очакват се и градушки. С усилване на вятъра от северозапад, а в Източна България – от север-североизток, ще проникне по-хладен въздух. Максималните температури ще бъдат между 29° и 34°.

Слънцето се завръща ударно

В четвъртък ще преобладава слънчево време, но след обяд ще има и развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност, главно над планинските и източните райони. На места там ще има краткотрайни валежи от дъжд, придружени с гръмотевици. Ще духа до умерен северозападен вятър. В петък и през почивните дни ще бъде предимно слънчево.

През първите два дни над източните райони и планините ще има временни увеличения на облачността, но вероятността за валежи е малка. В неделя над Западна България ще се развие по-значителна купеста облачност и на места там ще превали краткотрайно. Температурите ще се повишат и в неделя максималните ще бъдат между 32° и 37°.

Новата седмица

В началото на следващата седмица с усилване на вятъра от северозапад ще проникне относително по-хладен въздух и дневните температури слабо ще се понижат. Ще преобладава слънчево време, след обяд с развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност. На места в Източна България и планинските райони ще превали и прегърми.