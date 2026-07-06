Министерският съвет публикува за обществено обсъждане проект за изменение на Закона за висшето образование, който предлага ограничаване на таксите за платено обучение и сериозно намаляване на административната тежест в сектора. Реформата цели да осигури по-голяма предвидимост за студентите и висшите училища преди старта на новата кандидатстудентска кампания.

Една от ключовите промени предвижда увеличението на таксите за студентите в платена форма да бъде ограничено до максимум 20% за целия период на тяхното следване спрямо стойността през първата година. Мярката ще обхване приетите през учебната 2025/2026 година, както и всички следващи випуски. Допълнително се предлага намаляване на законовия минимум на таксите за платено обучение от 60% на 50% от средствата за издръжка на обучението, което ще предотврати резки скокове и ще гарантира финансова предвидимост за семействата.

Занапред таксите за кандидатстване в държавните висши училища ще се утвърждават директно от техните академични ръководства, а не от Министерския съвет, както се практикуваше досега. Законопроектът предвижда още регистърът за академично признаване на придобито в чужбина висше образование и научната степен "доктор“ да се включат към общата информационна система на висшето образование, поддържана от МОН чрез НАЦИД.

Въвежда се изцяло служебна проверка на данните за завършено висше и средно образование, както и за признатите дипломи от чужбина, което значително ще ускори административното обслужване на гражданите. В същото време проектът изрично регламентира, че право на стипендии от държавния бюджет ще имат единствено студентите и докторантите в редовна форма на обучение на места, които са субсидирани от държавата.

От образователното министерство предлагат срокът за общественото обсъждане на промените да бъде съкратен. Основен мотив за спешността е предстоящият старт на кандидатстудентската кампания за учебната 2026/2027 година, за която висшите училища трябва своевременно да определят и обявят новите такси, както и необходимостта от бързо реално въвеждане на планираните административни облекчения.