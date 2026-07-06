Днес в Съдебната палата в Бургас стартира наказателният процес срещу Никола Бургазлиев, който миналото лято помете с АТВ петима туристи на тротоар в курорта Слънчев бряг. Подсъдимият се изправя пред магистратите с тежко обвинение за причиняване на смърт при пътнотранспортно произшествие, извършено с евентуален умисъл и след употреба на наркотични вещества.

Преди началото на заседанието близки, роднини и приятели на пострадалото семейство се събраха на мълчаливо бдение пред съдебната сграда.

Началната фаза на процеса предвижда изслушване на преките очевидци и служителите на реда. Адвокат Радков, който представлява почерненото семейство, коментира в ефира на "Здравей, България“, че първите разпити на полицаите и част от пострадалите започват веднага. Юристът подчерта, че въпреки провеждането на делото по съкратената процедура, законът изрично забранява намаляването на присъдата с една трета при признаване на вина, тъй като става въпрос за тежко умишлено престъпление. Защитата е категорична, че ще настоява за налагането на най-строгото възможно наказание, като събраните в досъдебното производство доказателства дават солидна основа за това.

Plovdiv24.bg припомня, че произшествието възникна на 14 август миналата година, когато управляваното от несебърлията АТВ блъсна група пешеходци, сред които три деца. При сблъсъка най-тежко пострада пловдивчанката Христина, която след близо месец в кома и 21 дни в мозъчна смърт почина в бургаската болница от получените наранявания. Нейният син Марти прекара дълго време в кома и бе транспортиран по спешност с въздушна линейка до столичното лечебно заведение "Пирогов“. Днес петгодишното момче продължава да е със 100% ТЕЛК вследствие на травмите.

Роднините на загиналата Христина настояват за бързо правораздаване и налагане на максималното предвидено наказание. Чичото на малкия Марти – Юлиан, сподели че семейството се надява на експедитивен процес, за да се спести постоянното преживяване на кошмара при разпитите. Той уточни, че детето показва добър физически напредък благодарение на постоянните рехабилитации, но психологическото му състояние остава изключително тежко, тъй като момчето все по-често търси и пита за своята майка.

Повдигнатото срещу Никола Бургазлиев обвинение определя случая като особено тежък. Законодателството предвижда наказание от тринадесет до двадесет години лишаване от свобода или най-тежката санкция – доживотен затвор. Близките на жертвите са категорични, че всяка присъда, различна от максималната, ще бъде недостатъчна за причинената семейна трагедия.