Сигнал за бомба наложи евакуация на Съдебната палата в Бургас. Това се случи минути преди началото на делото срещу Никола Бургазлиев, който предизвика тежката катастрофа с АТВ в Слънчев бряг, при която загина млада жена, а няколко души бяха ранени, предаде репортер на Burgas24.bg.

Съдебната охрана е влязла минути преди началото на процеса и е информирала съдията за подадения сигнал. Последвал незабавна евакуация на намиращите се в Съдебната палата хора, а на място са пристигнаха екипи на полицията и сапьори.

Очаква се, ако всичко е наред, след около час да бъде даден старт на делото срещу Бургазлиев. То трябва да започне днес с разпит на свидетели.

ГАЛЕРИЯ: Бомбен сигнал спря делото за мелето с АТВ в Слънчев бряг ‹ ›

Трагедията се разигра през август миналата година в най-големия ни морски курорт. Тогава в близост до хотел Бургазлиев блъсна петима души с управляваното от него АТВ. 35-годишната Христина от Пловдив почина след дълъг престой в болница и изпадане в клинична смърт, а малкият ѝ син Мартин пострада тежко. Ранени бяха още две деца, както и служител на близък хотел.