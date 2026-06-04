Близо десет месеца след трагичния инцидент в Слънчев бряг, при който загина 35-годишната Христина Здравкова, а три деца бяха ранени, днес в Бургас започва съдебният процес срещу 19-годишния Никола Бургазлиев.
Според прокуратурата младежът е причинил смъртта на жената и средни телесни повреди на няколко деца, след като е управлявал АТВ след употреба на марихуана. Обвинението е за деяние, извършено при евентуален умисъл.
Тежкият инцидент се случи на 14 август 2025 г. в последния ден от семейната почивка на Христина. Тя се прибирала от плажа заедно с двете си деца и още две деца от семейството, когато била блъсната от АТВ в пешеходна зона.
По думите му голямата му дъщеря, която е получила комоцио и травми на главата, и до днес не си спомня случилото се. Малката му дъщеря е със счупен крак и именно тя разказала на баща си, че след първоначалния удар АТВ-то е блъснало пострадалите повторно.
"Видяхме след това записа – АТВ-то ги удря на тротоара, хвърля ги на 7-8 метра и след това ги удря отново, без да направи никаква реакция“, разказва Здравков.
Той подчертава, че последствията от трагедията продължават да тежат върху близките на загиналата.
Преди началото на разпоредителното заседание, насрочено за 10:00 часа в Бургаския окръжен съд, близки на загиналата и пострадалите организират мирен протест пред Съдебната палата от 8:30 часа.
Акцията е в подкрепа на искането за справедлива присъда и ще бъде подкрепена от Никола Попов, баща на загиналата Сияна, както и от Сдружение "Ангели на пътя“.
По думите му Марти продължава да преминава през рехабилитация и възстановяването му е бавно. Той призовава гражданите да се включат в протеста, за да покажат обществена нетърпимост към подобни случаи.
"Този протест засяга всички, не само хората, преживели подобна трагедия. Никой не е застрахован от подобен инцидент. Трябва да сме по-дейни и настоятелни, защото виждаме, че ако не сме настоятелни, нищо не се случва в държавата“, заяви Здравков.
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