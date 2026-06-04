Близо десет месеца след трагичния инцидент в Слънчев бряг, при който загина 35-годишната Христина Здравкова, а три деца бяха ранени, днес в Бургас започва съдебният процес срещу 19-годишния Никола Бургазлиев.

Според прокуратурата младежът е причинил смъртта на жената и средни телесни повреди на няколко деца, след като е управлявал АТВ след употреба на марихуана. Обвинението е за деяние, извършено при евентуален умисъл.

Тежкият инцидент се случи на 14 август 2025 г. в последния ден от семейната почивка на Христина. Тя се прибирала от плажа заедно с двете си деца и още две деца от семейството, когато била блъсната от АТВ в пешеходна зона.

Никола Бургазлиев даде нашата присъда още в онзи ден. Максималното, което той трябва да получи, е по закон – или 20 години, или доживотна присъда заяви пред bTV Юлиян Здравков – баща на пострадалите момичета и чичо на Марти, който губи майка си в трагедията.

По думите му голямата му дъщеря, която е получила комоцио и травми на главата, и до днес не си спомня случилото се. Малката му дъщеря е със счупен крак и именно тя разказала на баща си, че след първоначалния удар АТВ-то е блъснало пострадалите повторно.

"Видяхме след това записа – АТВ-то ги удря на тротоара, хвърля ги на 7-8 метра и след това ги удря отново, без да направи никаква реакция“, разказва Здравков.

Той подчертава, че последствията от трагедията продължават да тежат върху близките на загиналата.

Семействата на брат ми и на Христина са разбити. По-деликатно стоят нещата с Марти. Трябва му още много време и за възстановяване, и за обяснение допълва Юлиян Здравков

Преди началото на разпоредителното заседание, насрочено за 10:00 часа в Бургаския окръжен съд, близки на загиналата и пострадалите организират мирен протест пред Съдебната палата от 8:30 часа.

Акцията е в подкрепа на искането за справедлива присъда и ще бъде подкрепена от Никола Попов, баща на загиналата Сияна, както и от Сдружение "Ангели на пътя“.

По думите му Марти продължава да преминава през рехабилитация и възстановяването му е бавно. Той призовава гражданите да се включат в протеста, за да покажат обществена нетърпимост към подобни случаи.

"Този протест засяга всички, не само хората, преживели подобна трагедия. Никой не е застрахован от подобен инцидент. Трябва да сме по-дейни и настоятелни, защото виждаме, че ако не сме настоятелни, нищо не се случва в държавата“, заяви Здравков.