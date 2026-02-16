ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Съдът поряза Никола Бургазлиев
Автор: Иван Сотиров 16:45Коментари (0)382
© Burgas24.bg
Апелативен  съд - Бургас не уважи поисканото изменение на мярката за неотклонение "Задържане под стража“ спрямо Никола Бургазлиев, определена от Окръжен съд – Бургас, в по-лека, предаде репортер на Burgas24.bg.

Според прокуратурата мярката, наложена от Окръжния съд, е адекватна и трябва да бъде продължена. Според обвинението има опасност Никола да се укрие, ако излезе на свобода. От доказателствения материал може да се направят категорични изводи за авторството на деянието, подчерта прокурор Стефанова, която определи случая в Слънчев бряг като “тежко умишлено престъпление".

Адвокат Галина Колева заяви от своя страна, че няма опасност Бургазлиев да се укрие и да извърши друго престъпление. “Във фаза на приключено производство сме и от месец и половина чакаме Прокуратурата да даде ход на делото по същество", подчерта тя. Според нея мярката на Окръжния съд, наложена през август, е била при съвсем различни обстоятелства, тоест начален етап на разследване.

“Какво престъпление би извършил, ако е с мярка “Домашен арест" и защо тя не би обезпечила явяването му при бъдещия съдебен процес", попита в съдебната зала адвокат Колева.

Бургазлиев е обвинен в най-тежкото престъпление срещу транспорта, подчерта юристът. “Държавното обвинение, за да угоди на обществения натиск, го е обвинило в умишлено престъпление. Какъв умисъл може да има за 8 секунди", добави адвокатът и подчерта, че несебърлията не е искал да се стига до инцидента. От защитата поискаха мярка “Домашен арест" с електронна гривна.

Моля ви да ми дадете шанс да завърша образованието си, защото сега не мога да го направя, тъй като уча в специализирана паралелка, изискваща електронна среда. Никога не съм мислил да се укривам. Това зави пред съда обвиняемият за тежката катастрофа с АТВ в Слънчев бряг Никола Бургазлиев.



Още по темата: общо новини по темата: 85
16.02.2026 Никола Бургазлиев: Моля ви да ми дадете шанс да завърша образованието
си
16.02.2026 Протестиращи в Бургас: "Това не е инцидент, а отнет живот" – искат Бургазлиев в ареста
16.02.2026 Защитата на Бургазлиев: Преекспонира се един случай на ПТП
16.02.2026 Дядото на 4-годишния Марти: Доживотен затвор за Бургазлиев
16.02.2026 Пред Съдебната палата в Пловдив ще се проведе протест
11.02.2026 Протест ще се проведе в Пловдив
предишна страница [ 1/15 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Намалиха присъдата на убиеца на Евгения, няма да лежи до живот
15:13 / 16.02.2026
НИМХ: Дълбок средиземноморски циклон носи много дъжд и сняг
14:47 / 16.02.2026
Регионалният министър: Членовете на НПО-то на Калушев са влизали ...
15:16 / 16.02.2026
Защитата на Бургазлиев: Преекспонира се един случай на ПТП
15:14 / 16.02.2026
Мъжът, открил трите тела на "Петрохан", вероятно е напуснал стран...
14:40 / 16.02.2026
България е на второ място в ЕС по брой жертви по пътищата за 2024...
15:16 / 16.02.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Февруари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Виж още:
Стилист Капанов: Направих всичко, за да спася сина си
Стилист Капанов: Направих всичко, за да спася сина си
14:36 / 15.02.2026
Уникални златни накити откриха археолози от гроба на Владетеля на Сакар
Уникални златни накити откриха археолози от гроба на Владетеля на Сакар
16:42 / 14.02.2026
В Пловдивско: Отново продават къща, която трябваше да е на един етаж, а се оказа на два
В Пловдивско: Отново продават къща, която трябваше да е на един етаж, а се оказа на два
08:04 / 14.02.2026
Дара каза: "Сбогом"
Дара каза: "Сбогом"
09:20 / 16.02.2026
Проговори единствената жена от групата на Ивайло Калушев, 2016 г. пресподеля пост на Сандов
Проговори единствената жена от групата на Ивайло Калушев, 2016 г. пресподеля пост на Сандов
17:43 / 14.02.2026
Сандов за "Петрохан": Аз не мога да си представя, че те ще оставят кучетата си на каишки вътре и ще ги запалят
Сандов за "Петрохан": Аз не мога да си представя, че те ще оставят кучетата си на каишки вътре и ще ги запалят
15:08 / 14.02.2026
Почернената майка на Никола: Почивай в мир, мило дете. Мама те обича – днес, утре и до срещата ни в по-добрия свят
Почернената майка на Никола: Почивай в мир, мило дете. Мама те обича – днес, утре и до срещата ни в по-добрия свят
12:04 / 14.02.2026
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Пиян и без книжка предизвика кърваво меле в Пловдивско
Младеж потроши куп хора и ги прати в болница след меле с АТВ в Слънчев бряг
Аматьорски футбол
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Одобрявате ли промените в изборния кодекс, ограничаващи броя на секциите извън ЕС?
Да, който иска да определя съдбата на България, трябва да е тук!
Не, всеки български гражданин трябва да има право на глас, навсякъде по света!
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: