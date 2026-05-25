Министерството на вътрешните работи (МВР) е публикувало за обществено обсъждане проект на нова наредба, която предвижда съществено затягане на изискванията за оборудването на моторните превозни средства и контрола по пътищата. Промените са насочени основно към повишаване на пожарната безопасност и стандартизация на задължителните елементи в автомобилите.

Според проекта всички превозни средства ще трябва да отговарят на по-строги критерии за пожарна безопасност, като се въвеждат минимални изисквания за пожарогасители според категорията на автомобила.

Леките и лекотоварните автомобили до 3,5 тона ще бъдат задължени да разполагат с поне един прахов пожарогасител с минимален заряд от 1 кг. Превозните средства над 3,5 тона, включително бусове до 16 места и ремаркета до 10 тона, ще трябва да бъдат оборудвани с пожарогасител с минимум 2 кг прах.

За по-тежките категории, автобуси с над 16 места, товарни автомобили над 5 тона, камиони до 12 тона и тежки ремаркета, се предвижда изискване за пожарогасител с минимум 6 кг прах.

Новите правила не отменят съществуващите изисквания, а ги допълват. Всяко превозно средство ще трябва да бъде оборудвано с обезопасителен триъгълник, светлоотразителна жилетка, резервна гума, пожарогасител и аптечка

Особен акцент е поставен върху медицинския комплект. Аптечката трябва да бъде разположена на лесно достъпно място, да не е заключена и да се поддържа в изправност чрез редовна подмяна на съдържанието. Липсата ѝ или непълното ѝ съдържание се предвижда да бъде санкционирано с глоба от 30 евро.

Планира се новите изисквания да влязат в сила от 1 януари следващата година, ако бъдат окончателно приети след общественото обсъждане.