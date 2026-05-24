15 201 моторни превозни средства са проверени в рамките на разпоредената специализирана полицейска операция за спазване на Закона за движението по пътищата през изминалия ден.
Извършен е контрол на 18 575 водачи и пътници. Съставени са 3929 фиша и 344 акта за установени административни нарушения. Акцент в акцията е недопускане на управление от водачи, употребили алкохол, наркотични вещества и/или техни аналози, както и управление на МПС от неправоспособни шофьори.
В рамките на изминалия ден са установени общо 29 водачи, качили се зад волана след употреба на алкохол – 11 от тях са шофирали след употреба на алкохол от 0,5 до 1,2 промила, а други 18 - с над 1,2 на 1000, други трима водачи, отказали тестване.
Под въздействие на наркотични вещества или техни аналози са засечен да шофират 7, други двама са отказалите тестване, съобщиха от МВР.
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им!