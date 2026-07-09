Софийският градски съд наложи постоянна мярка "задържане под стража“ спрямо Семра Алексиева, съпруга на Красимир Алексиев от групата "Калашниците“, известен като Краси Принца, след като жената упражни физическа сила и отправи заплахи за убийство към свидетел в столичния квартал "Ботунец“. Алексиева е привлечена към наказателна отговорност за опит да принуди друга жена да промени показанията си по висящо досъдебно производство на Софийската градска прокуратура.

Държавното обвинение е категорично, че действията на обвиняемата са целели директен натиск върху правосъдието.

Атака в магазина и брутални заплахи

Престъпното деяние е извършено на 29 юни в търговски обект в кв. "Ботунец“ в София. От прокуратурата цитират думите, които Алексиева е отправила към пострадалата жена, придружени с физическо насилие: "Ще ви изселим от квартала, ще ви приключим, ще ви убием, сега ще дойда във вас и ще видите какво ще стане с вас, не искаме да ви виждаме повече в квартала, махнете се от Ботунец“. Тя директно е заповядала на свидетелката: "Отивате да си променяте показанията“, заканвайки се със заръката: "Ако не си промените показанията, ще страдате“.

Развой на съдебната процедура

Първоначално Семра Алексиева беше задържана от органите на реда за срок до 72 часа, след което наблюдаващият прокурор внесе искане за определяне на постоянна мярка за неотклонение. Състав на Софийския районен съд изцяло се съгласи с доводите на държавното обвинение и наложи най-тежката мярка. Алексиева обжалва това решение, но Софийският градски съд потвърди акта на първата инстанция и я остави за постоянно в ареста.

Възможно наказание и продължаващо разследване

По случая вече се води мащабно досъдебно производство за престъпление, за което законът предвижда наказание "лишаване от свобода“ за срок до 6 години, информира Nova. Активните действия по разследването и събирането на доказателства продължават под прекия надзор и ръководство на Софийската районна прокуратура.