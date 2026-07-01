Напрежението около разкритата престъпна група "Калашниците" ескалира с нов брутален инцидент. Жена бе задържана под стража, след като извърши физическо нападение и отправи смъртни заплахи с цел принуда спрямо ключов свидетел по разследването. Това съобщи на извънреден брифинг директорът на СДВР старши комисар Николай Пелтеков. По информация на NOVA задържаната е съпруга на знакова фигура от ъндърграунда – Красимир Алексиев, по-известен с прякора Краси Принца. Той бе арестуван по време на мащабната съвместна акция на ГДБОП и СДВР през юни, при която бяха закопчани 52-ма души от групата на "Калашниците".

Психически тормоз и физическа сила посред бял ден

Екшънът се е разиграл в понеделник около 16:00 часа в софийския квартал "Ботунец". До конфликта се стигнало, след като двете жени се засекли случайно в местен хранителен магазин и между тях е избухнал скандал.

При среща с една от свидетелките по досъдебното производство жената започва да отправя закани за саморазправа и упражнява физическа сила спрямо нея. СДВР реагира незабавно. Изпратени бяха полицейски служители, а пострадалата беше разпитана. Образувано е досъдебно производство, обясни старши комисар Николай Пелтеков.

След като потърпевшата влязла да пазарува, за да избегне конфликта, съпругата на Краси Принца я изчакала пред магазина и при излизането нападението и натискът продължили с още по-голяма агресия. По думите на шефа на СДВР, към свидетелката са отправени директни закани за живота ѝ, както и заплахи, че нейни близки ще бъдат убити, а самата тя ще бъде принудително изселена от квартала.

До 6 години затвор и постоянен арест

Полицията е задействала бързи оперативно-издирвателни действия. Разследващите са свалили записи от камерите за видеонаблюдение в района и са разпитали очевидци на грозната сцена. След събирането на неоспорими доказателства, материалите са докладвани по спешност на Софийската районна прокуратура. Жената на Краси Принца е привлечена като обвиняема за опит за принуда и е задържана за 72 часа, като съдът вече ѝ е наложил най-тежката мярка за неотклонение – "задържане под стража".