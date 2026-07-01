Огромен пожар избухна в завод за отпадъци в София. Потребители в социалните мрежи споделят снимки и видеа, на които се виждат големи пламъци и черен пушек на ул. "Банско шосе" в "Люлин" на пътя за Банкя.

Огънят е пламнал в завод за третиране на отпадъци, съобщиха от Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" (ГДПБЗН).

От пожарната са установили, че горят две халета за преработка на пластмаса. Сигналът е подаден в 16:30 часа. Изпратени са шест пожарни автомобила заедно с екипи, един химически автомобил и линейка.