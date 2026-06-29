Тежко ПТП с жертва в Котленския проход между Мокрен и Градец. Жена е загинала в едната кола, мъж е транспортиран в тежко състояние с въздушна линейка.

По първоначални данни катастрофата е станала в зона на завой след удар между товарен автомобил с румънска регистрация и лек автомобил с турска регистрация.

Според информацията водачът на лекия автомобил е предприел изпреварване в участък със забрана, обозначена с пътна маркировка.

В резултат на инцидента жена от лекия автомобил е починала, а други трима пострадали са транспортирани в болнично заведение в град Сливен.

Мъж в тежко състояние е бил откаран по въздуха от екип на спешна помощ до болница в Бургас.