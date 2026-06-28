Само броени дни след тежката катастрофа, която отне три човешки живота, АМ "Тракия“ отново стана сцена на опасен инцидент, съобщават в социалните мрежи шофьори.

Този следобед, малко преди 232-рия километър в посока София, лек автомобил е изгубил управление, скъсал е предпазните мантинели и е излетял извън пътното платно. Към момента се изясняват причините за катастрофата, както и състоянието на водача и спътниците му.

Новият инцидент повтаря кошмарния сценарий отпреди броени дни. Припомняме, че при сходни обстоятелства на същата магистрала загинаха трима души, сред които две деветгодишни момчета, възпитаници на детско-юношеската школа на футболния клуб "Славия“.

Тогава тежкотоварен автомобил (ТИР) проби разделителната ивица, навлезе в насрещното движение и помете лека кола, пътуваща към Бургас. Основната версия на разследването за тази трагедия остава критично износване на гумите на камиона.

Специалисти по пътна безопасност многократно са алармирали, че голяма част от ограничителните системи по родните магистрали са остарели, а поддръжката им е компрометирана. Когато дори лек автомобил може да скъса мантинела, то идва резонният риторичен въпрос - отговарят ли мантинелите по българските аутобани на съвременните европейски стандарти за сигурност?

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