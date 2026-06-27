Изборът на подходящи мантинели по българските пътища изисква задължително изготвяне на предварителна оценка на риска и работа по строго определена методология, тъй като бетонните ограждения не представляват универсално решение. Това заяви директорът на Института по пътна безопасност Богдан Милчев в предаването "Офанзива с Любо Огнянов" по NOVA NEWS по повод зачестилите тежки катастрофи в страната, информира Plovdiv24.bg.

Управлението на риска като ключ към пътната безопасност

Ключът към постигането на по-сигурни пътища се крие именно в ефективното управление на риска, което дава възможност да се предотврати голяма част от потенциалните жертви. Богдан Милчев подчерта, че това е осмият премиер, на когото се налага да се обяснява, че решаването на тази сложна задача трябва да започне директно от него. Част от съществуващите мантинели в страната имат капацитет да задържат единствено превозни средства с тегло до 1500 килограма, което прави превенцията още по-критична.

Критики към разходването на средства и липсата на прозрачност

Сериозни критики бяха отправени към начина, по който се разпределят финансовите ресурси за пътна инфраструктура, като бе посочено, че парите и хората трябва да се насочват целево за постигане на конкретен резултат. При поискана от Института обосновка за отпуснатите 90 милиона лева за предпазни огради се е оказало, че липсва каквато и да е оценка на риска. Към момента системата функционира непрозрачно и неефективно, а мантинелите са се превърнали в корупционното елдорадо в пътната безопасност, тъй като се изписват сериозни суми, без съоръженията да се подменят навсякъде, след което се издават сертификати за свършена работа.

Обвинения за скрити задания и спорни договори

В държавата има над 7000 километра мантинели, но основният проблем остава липсата на прозрачност при възлагането на съответните обществени поръчки. Откакто Иван Шишков е заемал поста на регионален министър, в системата не е качено нито едно задание, което означава, че ремонтите или не се извършват, или се укриват от обществеността. Директорът на Института по пътна безопасност отправи директни обвинения към бившия министър Иван Шишков, заявявайки, че по време на неговото 10-месечно управление са се извършвали порочни практики, а самите договори за поддръжка на пътищата и за мантинелите са били разписани в последния му ден като служебен министър.