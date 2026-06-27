Типично лятно време с бързо повишаващи се температури до 36°C ще преобладава над по-голямата част от страната в събота. След спокойна и ясна нощ утрото ще донесе много слънце, а следобедните заоблачавания на отделни места ще предизвикат само локални и краткотрайни превалявания.

Атмосферните процеси и очакваните максимални стойности в различните региони очертават деня като един от най-топлите за сезона. Вятърът в страната ще се задържи слаб, като единствено в Източна България ще се усили до умерен от изток-североизток. Максималните температури в преобладаващата част от страната ще достигнат високи нива – между 31°C и 36°C.

Слънчев и сух съботен ден в столицата

София ще се радва на предимно слънчево, сухо и приятно време през целия ден. Около столичния регион следобед ще се развие временна купеста облачност, но тя няма да доведе до съществени валежи. При слаб вятър термометрите в София ще отчетат максимална стойност около 31°C, което обещава отлични условия за разходки и разнообразни дейности на открито.

Приятни условия за туризъм в планинските масиви

Планините ще предложат предимно слънчево време в предпладнедните часове. След обяд обаче над масивите ще се развие купеста облачност, която на отделни изолирани места ще причини краткотрайни валежи. Умереният североизточен вятър ще донесе желано разхлаждане по високите части, като максималните температури ще достигнат около 25°C на височина 1200 метра и близо 17°C на 2000 метра.

Перфектен ден за плаж по Черноморието

По морския бряг съботният ден ще премине под знака на слънцето. Купеста облачност ще се появи следобед, главно по северното крайбрежие, където е възможно на единични места да превали за кратко. Вятърът от изток-североизток ще бъде слаб преди обяд и умерен след това. Температурите по Черноморието ще варират между 27°C и 30°C, а морската вода ще запази приятните си стойности от 24–25°C. Морето ще остане сравнително спокойно с вълнение от 1–2 бала.

Гореща лятна обстановка на Балканите

Над целия Балкански полуостров ще се задържи стабилна лятна атмосфера с предимно слънчево и сухо време, подходящо за пътуване, прогнозира meteobalkans.com. В западните части на региона температурите ще продължат да се повишават плавно. Следобедната неустойчивост на полуострова ще бъде слабо изразена – купесто-дъждовни облаци с краткотрайни валежи и гръмотевици ще се развият само на изолирани места в централните части на Балканите.