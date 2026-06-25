Стадионът на футболния клуб "Славия“ в София бе отрупан с цветя, плакати и съболезнователни адреси в памет на двете деца от академията на клуба, които загинаха при вчерашната тежка катастрофа на автомагистрала "Тракия“. Черната вест предизвика вълна от съпричастност в цялата страна, като спортната общественост и столичните грандове се обединиха в подкрепа на семействата на жертвите.

Тези емоционални данни за преклонението пред паметта на младите таланти бяха разпространени от агенция БГНЕС. Извънредната ситуация в София събра десетки опечалени граждани на клубното съоръжение, информира Plovdiv24.bg. Момчетата са пътували към Албена за участие във футболен турнир, като сред жертвите на инцидента край Ямбол е и бащата на едно от децата. Треньорът на малчуганите Иван Терзийски е стабилизиран от медицинските екипи, но неговата съпруга, която също е била в автомобила, остава в тежко състояние.

© БГНЕС

Скръб и бдение в квартал "Овча купел“

Ръководството на "Славия“ обяви едномесечен траур, като детско-юношеската школа изцяло преустанови тренировъчния процес и всички свои спортни дейности до второ нареждане. Оградата на стадиона в квартал "Овча купел“ беше обсипана с цветя от пристигащите фенове, приятели на момчетата, родители и деца от академията, дошли да се сбогуват с малчуганите. На съоръжението бяха поставени и няколко трогателни плаката с надписи: "Сбогом, малки ангели“, "Вашият пламък няма да угасне“ и "Светъл полет, бели орлета“, а за 19:00 часа тази вечер бе организирано мълчаливо бдение в тяхна памет. Българският футболен съюз и редица родни клубове официално изразиха своите дълбоки съболезнования към почернените семейства.

© БГНЕС

Благотворителен мач срещу насилието по пътищата

Ръководствата на "Левски“ и ЦСКА вече подкрепиха инициативата за провеждане на благотворителен мач в помощ на семействата на жертвите и пострадалите от мелето. На 22 юли от 18:30 часа на официалния терен на стадион "Александър Шаламанов“ в София ще се проведе специална среща между втория отбор на "Славия“, дублиращия тим на "Левски“ и третия състав на ЦСКА. По силата на регламента "сини“ и "червени“ ще си поделят по едно полувреме срещу домакините. Двубоят ще премине под общото мото за незабавно спиране на насилието по пътищата и за по-строг държавен контрол върху качеството на пътната инфраструктура в България.

© БГНЕС

Всички билети за футболната среща ще бъдат пуснати на символична цена, а по време на събитието деца от школата на "белите“ ще обикалят трибуните със специални кутии за дарения. Събраните парични средства ще бъдат преброени от нарочно сформирана комисия, след което ще бъдат предадени директно на семействата на загиналите и ранените при тежкия инцидент.