Венелин Найденов е новият директор на териториалната дирекция на НАП в Пловдив, научи Plovdiv24.bg. По-късно днес той ще бъде представен пред служителите на агенцията.

Длъжността не е непозната за Найденов. Той заемаше този пост от август 2015 година, след спечелен конкурс в надпревара с още трима кандидати, да началото на ноември 2023 година. Тогава бе освободен от поста, като в интервю за нашата медия от 3 ноември той бе категоричен, че мотивите за това са чисто политически.

Кой е новият шеф на НАП Пловдив

Венелин Найденов е роден през 1971 година. Завършил е висшето си образование със степен "магистър" в СА "Димитър А. Ценов" в Свищов, специалност "Социално и застрахователно дело".

През 2006 година защитава втора магистратура по публична администрация в Техническия университет във Варна.

В системата на данъчна администрация е от 1 януари 2006 г, като преди това 8 години е бил финансов ревизор в РУСО Пловдив.

В Националната агенция за приходите започва като старши инспектор в отдел "Координация". По-късно е повишен в длъжност главен инспектор, а от края на 2012 г. до средата на 2015 г. беше началник на сектор "Ревизии" в дирекция "Контрол" в НАП Пловдив.

Като директор на териториалната дирекция под негово ръководство ще са пет офиса на НАП в Южна България - Пловдив, Хасково, Пазарджик, Смолян и Кърджали.

Досегашният директор на НАП Пловдив Иван Кръстев заемаше длъжността от ноември 2025 година.

Припомняме, че Националната агенция за приходите вече има нов изпълнителен директор в лицето на Борис Михайлов, който официално пое поста от 11 юни. Той замени на длъжността досегашния ръководител Милена Кръстанова, която бе освободена.