Районната администрация издаде заповед до собственика на парка зад хотел "Санкт Петербург" с предписание да почисти тревните площи. Това съобщи в интервю за Plovdiv24.bg кметът на район" Северен" Венцислава Любенова.

Писмото до него е изпратено на 9 юни. Собственикът имаше 14-дневен срок за изпълнение. Това писмо е поредно, което районната администрация изпраща за почистване на тревните площи.

Този срок ние даваме на всички собственици на частни имоти, за да ги приведат в изряден вид. След като мине този период, ако няма предприети действия, районната администрация ги изпраща към Общински инспекторат за налагане на глоби. Теренът е частна собственост и районната администрация няма никакви други правомощия към настоящия момент. Има съдебни дела, които не са приключили, обясни Любенова.

Според районния кмет размерът на санкциите невинаги има достатъчно възпиращ ефект. По-високите глоби биха мотивирали собствениците да изпълняват предписанията в определения срок. Но общинските служители нямат право да влязат в частния имот или да извършват дейности по неговото почистване.

Твърде често хората от квартала поемат самоинициатива и се опитват да почистят терена, който в момента отново е обрасъл и може да бъде свърталище на влечуги и други гадинки.

В края на миналата година Сдружение “Спаси Пловдив" обяви, че са довели до край битката за парка зад хотел “Санкт Петербург", заради който имаше безброй протести на жителите на района. Според решението на Административния съд в Пловдив паркът остава зелена зона, тъй като Съдът се е произнесъл за промяната на ОУП.

Остана неясно дали фирмата собственик на земята, в лицето на Байрям Солак от Мулдава, е обжалвала решението пред ВКС, или смята да превърне парка в място за отдих и игри. Засега обаче е видно, че нищо такова не се случва там. Паркът тъне в растителност и мръсотия.

Това може и да се забави доста във времето, още повече, че настоящият министър на МВР Иван Демерджиев едва ли ще има време за частни дела, в ролята си на защитник на мулдавеца Солак.