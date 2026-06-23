Община Пловдив стартира обществена поръчка за реставрация и консервация на фасадите на емблематичната сграда на Българската народна банка (БНБ) на ул. "Райко Даскалов“ № 51. Проектът цели да съхрани и възстанови оригиналния архитектурен облик на тази знакова постройка, която притежава статут на недвижима културна ценност съобщиха за Plovdiv24.bg от пресцентъра на община Пловдив.

Архитектурно наследство с вековна история

Сградата е дело на известния швейцарски архитект Анри Майер и е изграждана на няколко етапа между началото и средата на XX век. Тя е неразделна част от групов паметник на културата и остава като важно свидетелство за развитието на банковото дело и градската среда в Пловдив през изминалия век.

Прогнозната стойност за ремонта е 2 191 099,2 евро с ДДС, а срокът за кандидатстване е 15 юли.

Обхват на планираните ремонтни дейности

Проектът предвижда изпълнението на следните ключови мерки по обекта:

Цялостна реставрация и консервация на фасадните повърхности и пластичната декоративна украса;

Възстановяване на каменните, металните елементи, дървената дограма и входните врати;

Детайлно обследване и ремонт на покривната конструкция;

Подмяна на компрометирани покривни елементи за по-добра защита от атмосферни влияния.

Строг контрол и запазване на автентичността

Всички строително-монтажни и консервационно-реставрационни работи ще се изпълняват при стриктно спазване на Закона за културното наследство. Дейностите ще протичат под прекия надзор на квалифицирани специалисти в областта на недвижимите културни ценности. Основен водещ принцип при реализацията е съхраняването на автентичния вид на сградата, което ще се постигне чрез използване на традиционни материали и технологии, напълно съобразени с нейните исторически характеристики.

Обявената обществена поръчка е част от дългосрочната стратегия на Община Пловдив за опазване на архитектурното богатство и за утвърждаването на града като водещ културен и туристически център в страната.