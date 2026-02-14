ЗАРЕЖДАНЕ...
|Ново пазарно проучване показва колко милиона ще дадем за ремонта на емблематична за Пловдив сграда
След 2 години нашите фондохранилища ще бъдат изчерпани и няма да имаме място за съхраняване. За разлика от другите градове, в Пловдив археологически разкопки продължават 12 месеца заради строителството и годишно постъпват около 2000-3000 нови експоната. Сградата на банката е идеална възможност, трезорите и касите, направени през 30-те години на ХХ в. са много добри. Поне за 30-40 години напред ще се реши проблема с хранилището" - каза преди време директорът на РАМ Костадин Кисьов.
В нея може да се реализира старата идея за Музей на тракийската култура, каквото намерение е имало още през 70-те години на ХХ в.
За целта сега се пуска пазарно проучване към строителните фирми за това каква ще е цената за цялостния ремонт и обновяването на сградата.
Припомняме, че бившата сграда на Българската народна банка е единична недвижима културна ценност от епохата на Новото време, без определена категория, находяща се на ул. "Райко Даскалов“ № 51 в Пловдив. Обектът попада в групова недвижима културна ценност А – система от улични ансамбли по ул. "Княз Александър I“, ул. "Отец Паисий“, ул. "Райко Даскалов“, ул. "Христо Г. Данов“ и площад Джумая, както и в границите на Историческа зона "Филипопол – Тримонциум – Пловдив“.
По данни от кадастъра, сградата е с функционално предназначение “Административна, делова сграда", брой етажи 5, брой самост. обекти 2, застроена площ 1080 кв. м. Понастоящем постройката е разделена на два подобекта, единият от които частна собственост, в който днес се помещава клон на Уникредит-Булбанк.
Предвид статута на сградата, техническото изпълнение на строителните, демонтажи и консервационно-реставрационните дейности трябва да бъде предшествани от проучване чрез предварителни изследвания и документиране на причините за лошото ѝ състояние, се казва в техническото задание към обществената поръчка.
Реставрационните дейности трябва да запазят в максимална степен автентичността и културната ценност на обекта. Те включват ремонт на покрива, подмяна на компрометираните участъци на изолацията, фасадата, която е доста нарушена на места особено от северната страна.
В определени зони мазилката е напълно разрушена, разкривайки тухлената зидария. Тези участъци с компрометирана основа са особено уязвими на атмосферни влияния и изискват ремонт. Декорацията също е увредена и се нуждае от реновиране, същото се отнася и за каменните и металните елементи, които съответно са ерозирали и корозирали. Дървената дограма, също ще подлежи на реставрация, подмяна ще има и при осветителните тела, климатиците ще бъдат преместени и други.
