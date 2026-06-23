На 24 юни отбелязваме Еньовден – един от най-почитаните български празници, свързан с лечебните растения, слънцето и силата на природата. По този повод Регионалната инспекция по околната среда и водите – Пловдив призовава гражданите към отговорно поведение, като напомня, че ползването на лечебни растения е строго регламентирано в екологичното законодателство.

Традиции и биоразнообразие в Пловдивския регион

Според народните вярвания на този ден билките притежават най-голяма лечебна мощ, а росата и първите слънчеви лъчи носят здраве и благополучие. Традицията повелява още преди изгрев слънце хората да събират растения от поляни, ливади и планински склонове. Освен добре познатите лайка, мащерка, риган, липа и жълт кантарион, в Пловдивския регион се срещат и по-редки лечебни видове като лечебна иглика, лечебен ранилист, лазаркиня, лудо биле и други. В продължение на векове те са използвани в народната медицина и са символ на дълбоката връзка между човека и природата.

Нормативна уредба и контрол над екоресурсите

Еньовден е подходящ повод да се припомни, че лечебните растения са ценен природен ресурс, чието ползване се регулира от Закона за лечебните растения с цел гарантиране на тяхното устойчиво използване. Част от видовете са поставени под специален режим на опазване, поради което събирането и изкупуването им се извършва само при спазване на изискванията и под контрола на РИОСВ – Пловдив. Като териториална структура на Министерството на околната среда и водите екоинспекцията осъществява строг надзор върху събирането, изкупуването и първичната преработка. Към настоящия момент на територията на Пловдивска област функционират 15 регистрирани билкозаготвителни пункта. Експертните наблюдения през последните години показват устойчива положителна тенденция към по-добро спазване на изискванията от страна на билкозаготвителите, като не са установени случаи на изкупуване на защитени видове или лечебни растения без документи за произход.

Лудо биле
Лудо биле

Правила за отговорно и безопасно събиране

Пловдивската екоинспекция препоръчва да се събират само добре познати видове. Интересен факт e, че лудото биле (беладоната) е едно от най-ценните лечебни растения в България, но същевременно е и силно отровно, поради което използването му изисква специални познания. При събирането на билки не бива да се използват растения от замърсени територии в близост до пътища, индустриални обекти или депа, както и да не се изкореняват растенията, когато това не е необходимо. За да се запази естественият баланс и да се осигури възобновяване, е важно част от популациите да останат непокътнати. Особено внимание следва да се обръща на растенията под специален режим и на защитените видове, за които съществуват ограничения или забрани. Късането, унищожаването или търговията с такива видове представлява нарушение на екологичното законодателство и подлежи на санкции.

Пълна забрана за събиране на блатно кокиче в три села

Блатно кокиче
Блатно кокиче

Паралелно с контролната дейност се извършва и ежегодна оценка на находищата на блатно кокиче (Leucojum aestivum L.). Оценките на екоекспертите показват, че популацията край село Градина е в сравнително добро състояние, но без ресурсни възможности за ползване, докато находищата край селата Виница и Черноземен са в критично състояние. Поради тази причина, със заповед на министъра на околната среда и водите от месец април 2026 г., е въведена пълна забрана за събирането на листо-стъблена маса от блатно кокиче от находищата в землищата на селата Виница, Черноземен и Градина в област Пловдив. Мярката има за цел опазване на популациите в критично състояние и гарантиране на тяхното естествено възстановяване.

Иглика
Иглика

Споделена отговорност към природата

В навечерието на празника от РИОСВ – Пловдив пожелават на всички жители и гости на региона здраве, вдъхновение и повече време сред природата. От инспекцията отправят призив опазването на богатството на българските билки да остане обща отговорност, за да могат и бъдещите поколения да се докосват до тяхната сила, аромат и красота.