На 24 юни отбелязваме Еньовден – един от най-почитаните български празници, свързан с лечебните растения, слънцето и силата на природата. По този повод Регионалната инспекция по околната среда и водите – Пловдив призовава гражданите към отговорно поведение, като напомня, че ползването на лечебни растения е строго регламентирано в екологичното законодателство.

Традиции и биоразнообразие в Пловдивския регион

Според народните вярвания на този ден билките притежават най-голяма лечебна мощ, а росата и първите слънчеви лъчи носят здраве и благополучие. Традицията повелява още преди изгрев слънце хората да събират растения от поляни, ливади и планински склонове. Освен добре познатите лайка, мащерка, риган, липа и жълт кантарион, в Пловдивския регион се срещат и по-редки лечебни видове като лечебна иглика, лечебен ранилист, лазаркиня, лудо биле и други. В продължение на векове те са използвани в народната медицина и са символ на дълбоката връзка между човека и природата.

Нормативна уредба и контрол над екоресурсите

Еньовден е подходящ повод да се припомни, че лечебните растения са ценен природен ресурс, чието ползване се регулира от Закона за лечебните растения с цел гарантиране на тяхното устойчиво използване. Част от видовете са поставени под специален режим на опазване, поради което събирането и изкупуването им се извършва само при спазване на изискванията и под контрола на РИОСВ – Пловдив. Като териториална структура на Министерството на околната среда и водите екоинспекцията осъществява строг надзор върху събирането, изкупуването и първичната преработка. Към настоящия момент на територията на Пловдивска област функционират 15 регистрирани билкозаготвителни пункта. Експертните наблюдения през последните години показват устойчива положителна тенденция към по-добро спазване на изискванията от страна на билкозаготвителите, като не са установени случаи на изкупуване на защитени видове или лечебни растения без документи за произход.

Лудо биле

Правила за отговорно и безопасно събиране

Пловдивската екоинспекция препоръчва да се събират само добре познати видове. Интересен факт e, че лудото биле (беладоната) е едно от най-ценните лечебни растения в България, но същевременно е и силно отровно, поради което използването му изисква специални познания. При събирането на билки не бива да се използват растения от замърсени територии в близост до пътища, индустриални обекти или депа, както и да не се изкореняват растенията, когато това не е необходимо. За да се запази естественият баланс и да се осигури възобновяване, е важно част от популациите да останат непокътнати. Особено внимание следва да се обръща на растенията под специален режим и на защитените видове, за които съществуват ограничения или забрани. Късането, унищожаването или търговията с такива видове представлява нарушение на екологичното законодателство и подлежи на санкции.

Пълна забрана за събиране на блатно кокиче в три села

Блатно кокиче

Паралелно с контролната дейност се извършва и ежегодна оценка на находищата на блатно кокиче (Leucojum aestivum L.). Оценките на екоекспертите показват, че популацията край село Градина е в сравнително добро състояние, но без ресурсни възможности за ползване, докато находищата край селата Виница и Черноземен са в критично състояние. Поради тази причина, със заповед на министъра на околната среда и водите от месец април 2026 г., е въведена пълна забрана за събирането на листо-стъблена маса от блатно кокиче от находищата в землищата на селата Виница, Черноземен и Градина в област Пловдив. Мярката има за цел опазване на популациите в критично състояние и гарантиране на тяхното естествено възстановяване.

Иглика

Споделена отговорност към природата

В навечерието на празника от РИОСВ – Пловдив пожелават на всички жители и гости на региона здраве, вдъхновение и повече време сред природата. От инспекцията отправят призив опазването на богатството на българските билки да остане обща отговорност, за да могат и бъдещите поколения да се докосват до тяхната сила, аромат и красота.