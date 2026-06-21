Бизнесменът от йордански произход Таха Рахман подготвя нов мащабен проект в Пловдив - ритейл парк върху около 40 декара на терен от бившата Захарна фабрика в район "Северен". Инвестиционното намерение вече е входирано в РИОСВ-Пловдив, което е една от първите официални стъпки преди стартиране на процедурите по реализацията, научи Plovdiv24.bg.

Новият проект ще бъде в непосредствено съседство с един от най-амбициозните жилищни комплекси в града - футуристичния "Crystal Towers" на "ПИМК Билд", който се изгражда на мястото на бившата захарна фабрика "Кристал".

Двата проекта вървят паралелно

Стартирането на ритейл парка на Рахман не означава, че съседният жилищен проект се замразява. От "ПИМК Билд" заявиха пред репортер на Plovdiv24.bg, че "Crystal Towers" също ще бъде реализиран и двата проекта ще съществуват в съседство, а не за сметка един на друг. Така северният бряг на река Марица се очертава като една от зоните с най-интензивно развитие в Пловдив през следващите години.

Идеята за ритейл парк допълва жилищната концепция на квартала — докато кулите на "ПИМК" носят жителите, търговската зона на Рахман би осигурила бизнес и обслужваща функция в непосредствена близост. Подобно съчетание на жилищно и търговско строителство е характерно за големите градоустройствени трансформации, каквато тази част от Пловдив преживява през последното десетилетие.

Кой е Таха Рахман

Таха Рахман е сред най-активните строителни предприемачи в Пловдив през последните години. Бизнесменът от йордански произход стои зад поредица мащабни жилищни проекти в града, сред които комплекси по северния бряг на река Марица и в централните части на Пловдив. Той притежава два съседни терена в зоната на бившата Захарна фабрика, които години наред са обект на инвеститорски интерес и градоустройствени дискусии.

През годините проектите на Рахман нерядко предизвикваха обществен дебат - както заради внушителните си мащаби, така и заради спорове с Община Пловдив по отделни разрешителни. Въпреки това бизнесменът остава една от ключовите фигури в строителния облик на съвременен Пловдив, а новият ритейл парк е поредната му крупна инвестиция в града.

Какъв точно ще бъде обликът на търговската зона и кога ще започне реалното строителство, ще стане ясно в хода на процедурите, които предстоят след входирането на намерението в РИОСВ-Пловдив