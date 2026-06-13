И в Пловдив се усъмниха в пасивност на институциите и избирателно прилагане на Закона при незаконно строителство.

Общински съветници попитаха открито кмета има ли избирателен контрол върху незаконното строителство в града, предаде репортер на Plovdiv24.bg.

Яна Димитрова от групата на "Браво Пловдив" внесе официално питане към кмета Костадин Димитров. Поводът е съмнения за пасивност на институциите и избирателно прилагане на Закона.

Съветниците настояват за ясни отговори на въпросите извършвани ли са проверки от Община Пловдив или районната администрация относно хотел "Визуализа", проверявано ли е дали изпълненото строителство, включително последните два етажа на сградата, отговаря на разрешението за строеж и одобрените проекти.

Питат още кога са правени проверките, какви са резултатите и установени ли са нарушения, издавани ли са предписания, констативни актове или заповеди за този обект.

Пита се още има ли проверка във връзка със становището на РДНСК – Стара Загора за нарушения при част от строежите при комплекс "Гербера" в район "Тракия", какви действия са предприети при установени несъответствия и сезирани ли са ДНСК, прокуратурата или други органи.

Общината трябва да отговаря и общо за Пловдив колко незаконни строежа са установени към момента (по райони), за колко от тях има издадени заповеди за премахване и колко са влезли в сила, колко незаконни строежа са реално премахнати през последните три години.

Градът ни не е пригоден за незаконно построените сгради. Той няма необходимата инфраструктура и не може да се позволява незаконно строителство и да не се предприемат мерки, твърдят съветниците.