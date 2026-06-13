Община Пловдив предлага съществени промени в Наредбата за символиката и отличията на града, които предвиждат ограничаване на броя на новите почетни граждани, въвеждане на специална оценителна комисия и по-строги критерии за присъждане на най-високите общински отличия, информира Plovdiv24.bg.

Проектът е внесен от кмета на Община Пловдив Костадин Димитров, а по информация на общината предложения и становища могат да се подават в 30-дневен срок от публикуването му или до 9 юли на е-таil адрес: info@plovdiv.bg или в деловодството на общинска администрация Пловдив, пл. Стефан Стамболов № 1.

До трима почетни граждани годишно

Една от най-съществените промени е въвеждането на ограничение до трима души годишно, които могат да бъдат удостоени със званието "Почетен гражданин на град Пловдив“. Изключение ще се допуска единствено при проявен изключителен героизъм в екстремни или аварийни ситуации.

Предвижда се също кандидатурите за званието да се подават до 31 януари на съответната година, а отличието да се връчва само на официална церемония по повод празника на Пловдив - 6 септември.

Нова комисия ще оценява кандидатурите

Мотивите към проекта посочват, че досега липсва единен механизъм за предварителна оценка на предложенията, което е водело до различна практика и затруднения при формирането на мотивирани решения.

Затова се предлага създаването на специална комисия, определяна със заповед на кмета. В нея ще участват заместник-кметът с ресор "Култура“, представители на общинската администрация и по един представител на всяка политическа група в Общинския съвет.

Комисията ще разглежда всички постъпили предложения и ще изготвя мотивирани становища за всяка кандидатура.

По-строги критерии за отличията

Проектът въвежда и по-ясни критерии за оценка на кандидатите. Сред тях са изключителен принос за развитието на Пловдив, дългогодишна общественополезна дейност, принос в областта на културата, образованието, науката, спорта, икономиката или благотворителността, както и национално или международно признание.

Предлага се званието "Почетен гражданин на град Пловдив“ да се присъжда само за принос, който трайно е променил облика, престижа или духа на града.

Кой няма да може да получава отличия

В проекта изрично е записано, че не се допуска удостояване на лица, осъждани за умишлени престъпления от общ характер, освен ако не са реабилитирани. Ограничение се въвежда и за кандидати, за които има влезли в сила съдебни или административни актове, накърняващи обществения им авторитет.

Няма да се допускат и предложения, мотивирани единствено от политически или партийни съображения.

По-ясни правила за общинските отличия

С промените се прецизират и текстовете, свързани с "Почетна значка на град Пловдив“ и "Почетен знак на град Пловдив“. Те ще могат да се присъждат на български и чуждестранни граждани, както и на юридически лица за значим принос към развитието и обществения живот на града.

Според мотивите на вносителя целта е да бъдат гарантирани по-голяма прозрачност, обективност и единен стандарт при определянето на носителите на най-високите отличия на Пловдив.