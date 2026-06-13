Новите пасарелки на жп линията София - Пловдив - Димитровград в участъка на централна гара Пловдив са почти готови. Въздушното съоръжение до ул. "Сергей Румянцев" е готово, а на прелеза на Сточна гара се довършват двете кули с асансьорните шахти и стълбищата. Хоризонталните конструкции в момента се поцинковат и монтирането им ще се случи през месеците юли и август. Това съобщи за Plovdiv24.bg инж. Николай Иванов, ръководител на обекта от фирма "Трейс груп холд", която изпълнява проекта на НКЖИ за модернизиране на жп ареал Пловдив и изграждане на транспортно-комуникационния пробив под жп линиите на централната гара в града за свързване на бул. "Васил Априлов" и ул. "Македония".

Строителите работят по вътрешната конструкция на автомобилния проход. Оформя се пътното платно и едновременно с това се обособяват тротоарите от двете страни на пробива. Изгражда се помпеното помещение и шапките по рампите.

Готови са асансьорната шахта и конструкцията за навеса от източната страна на тунела. В процес на строителство е подлезът от западната страна до автогара "Родопи". По технология първо се прави асансьорната шахта, след това стълбите. Този подобект трябва да е готов до октомври, обясни инж. Николай Иванов.

Проектът "Развитие на железопътен възел Пловдив“ е сред най-мащабните инфраструктурни инвестиции в страната с обща стойност над 124,6 млн. евро без ДДС. Той обхваща цялостно обновяване на железния път, контактната мрежа, сигнализацията и изграждане на нови надлези и пасарелки. Ключовият пробив под гарата ще подобри мобилността и свързаността в Пловдив и региона. Срокът за окончателното му завършване е до края на 2026 г.