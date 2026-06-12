Предстоящият уикенд ще донесе подобрение на времето в по-голямата част от страната с намаляване на валежите и постепенно затопляне, което през следващата седмица ще повиши температурите до 30 градуса. Студеният фронт премина предимно на север от България, но ще задържи повече облаци и превалявания над източното крайбрежие в събота и неделя, преди да отстъпи пред типичното лятно време.

Актуалната синоптична обстановка и предстоящите климатични промени бяха представени в ефира на предаването "Тази сутрин“ от известния климатолог проф. Георги Рачев, информира Plovdiv24.bg.

Динамичен юни и уикенд без съществени валежи

Настоящият уикенд ще предложи хубаво време, тъй като валежите в страната ще намалеят значително. В западната половина на България в момента се усеща временно застудяване в сравнение с предходните дни, когато термометрите отчитаха между 27 и 30 градуса. Преминалият циклон се е изнесъл в посока север, като е засегнал страната ни съвсем периферно. Въпреки регистрираните динамични прояви с гръмотевици и мълнии, особено в Югозападна България, подобни процеси са напълно нормални за месец юни. Проф. Георги Рачев допълни, че по-хладен и дъждовен август се случва едва веднъж на 15 години, като от началото на този век в България не е имало съществено застудяване през последното лятно тримесечие.

Истинско лято в Пловдив и по Черноморието

Пловдив традиционно ще отчете с един-два градуса по-високи температури, като в града предстоят истински летни дни и локални тропични нощи, при които живакът няма да пада под 20 градуса. По Черноморието през уикенда ще се задържат повече облаци и дъждове заради задържането на фронта над Източна България и Черно море. След преминаването му обаче времето по крайбрежието ще стане изключително благоприятно, а морската вода в момента вече е с температура около 22–23 градуса, което позволява комфортни разходки през целия ден.

Затопляне в София и температурен контраст в страната

В София днешният ден ще остане хладен с температури около 18–19 градуса, но от утре започва траен процес на затопляне, като термометрите в събота ще достигнат 22–23 градуса. В неделя времето в столицата вече ще бъде напълно нормално за сезона. През вторник и сряда се очаква временно атмосферно смущение, което леко ще раздвижи въздушните маси и ще понижи температурите с няколко градуса. Веднага след това се установява типично лятно време с минимални сутрешни температури около 18 градуса и дневни стойности около 30 градуса, което е обичайно за София, въпреки нейния специфичен климат. През настоящата сутрин най-ниската температура е отчетена именно в района на София – около 14 градуса, докато най-топло е било на Шабла – около 20 градуса. Затопляне започва и в цяла Западна Европа, като в Париж се очакват 26 градуса, в Атина и Лисабон – 33 градуса, а в Мадрид – до 34 градуса.