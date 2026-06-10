Концертът Fusion с участието на виртуозния цигулар Васко Василев и китариста Карлос Йаве е част от програмата на ММФ "Варненско лято“ и се провежда днес, 10 юни 2026 г., от 19:30 ч. в Зала 1 на Фестивален и конгресен център (ФКЦ) – Варна.

Програма и акценти

Проектът съчетава класически пиеси, фламенко, танго и филмова музика, специално аранжирани за цигулка и китара.

Изпълнители: Васко Василев (цигулка) и Карлос Йаве (китара)

Локация: Фестивален и конгресен център - Варна

Начален час: 19:30 ч.

Концертът съвпада с финалните дни на Международния театрален фестивал "Варненско лято“, като билети могат да бъдат проверени на официалната страница на фестивала.

Кой кой е

Васко Василев е сред най-ярките български музиканти с международна кариера. Още в млада възраст той заема изключително престижни позиции в европейския музикален живот, а артистичният му път го отвежда на световните сцени както като солист, така и като диригент. През годините той утвърждава разпознаваем стил, в който класическата виртуозност естествено се съчетава с по-съвременно звучене. Свирил е със световноизвестни изпълнители като Майкъл Джексън, Мадона, Стинг, Пласидо Доминго и други. Васко Василев свири с цигулка "Амати“ на възраст около 305 г., в света съществуват само десет такива екземпляра.

Карлос Йаве е фламенко китарист от Алхесирас, Испания – родния град на Пако де Лусия, чието творчество оказва силно влияние върху музикалното му развитие. Образованието и артистичният му път преминават през престижни фламенко школи, джаз семинари и международни турнета, а работата му с различни изпълнители оформя богат и разпознаваем музикален почерк.

Цветана Манева приветства Васко Василев

Добре дошъл във Варна! Довечера ексклузивно в програмата на Varna Summer International Theatre Festival. С концерта "Fusion“ ще отбележим забележителната 100-годишнина на Международния музикален фестивал "Варненско лято“, написа Манева в социалната мрежа Фейсбук, публикувайки снимки с Василев от варненския плаж.