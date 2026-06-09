Десет години след като събра световния футболен елит в София за своя бенефисен мач, легендата на българския футбол Христо Стоичков отново ще бъде в центъра на мащабно събитие. Този път поводът е неговият 60-и юбилей, който ще бъде отбелязан със специалния мултимедиен спектакъл STOITCHKOV THE SHOW в зала "Арена 8888“.

Организаторите определят събитието като първия по рода си спектакъл в България, съчетаващ спорт, сценично изкуство, музика, модерни технологии и токшоу. В основата на продукцията стои самият Христо Стоичков, който ще разкаже своята история така, както иска да бъде запомнена.

Спектакълът ще представи живота на футболната икона чрез шест тематични сцени, всяка със собствена атмосфера и визуален свят. Пред публиката ще оживеят ключови моменти от неговия път – от детските години и първите стъпки в спорта на лекоатлетическата писта в Пловдив, през върховете на световния футбол, до ролята му днес като обществена фигура и вдъхновение за младите поколения.

На сцената до Стоичков ще се присъединят и личности, които той определя като свои близки приятели. Те ще разкажат непознати истории и лични моменти от живота на един от най-успешните български спортисти.

За първи път публиката ще има възможност активно да участва в подобен формат. Всеки регистриран потребител на сайта stoitchkovshow.com ще може да изпрати въпрос към Христо Стоичков. Част от най-интересните въпроси ще бъдат избрани, а легендарният №8 ще отговори на тях на живо по време на спектакъла.

Събитието е насочено както към поколенията, които помнят историческото участие на България на Световното първенство в САЩ през 1994 г., така и към младите фенове, които тепърва откриват историята и постиженията на Христо Стоичков.

Билетите за STOITCHKOV THE SHOW ще бъдат пуснати в продажба скоро. Най-запалените почитатели ще получат възможност за предварителен достъп до най-добрите места в залата чрез официалния сайт на спектакъла.

Организаторите обещават допълнителна информация за програмата и специалните гост-участници, които ще бъдат обявявани поетапно през следващите месеци.