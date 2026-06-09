Смартфонът се е превърнал в незаменима част от ежедневието ни, а за децата ни той е буквално "продължение на ръката“. Но замисляли ли сте се, че един наглед невинен навик преди сън може да превърне това любимо устройство в тиктакаща бомба в детската стая?

От сдружение "Аварийно Спасяване“ - Пловдив, чиято мисия е спасителната и обучителна дейност в полза на обществото, алармират за скрита заплаха, която дебне в хиляди български домове.

Последните проучвания показват шокиращи данни: над 63% от децата зареждат своя телефон или таблет директно върху леглото си или под възглавницата, докато спят.

Този навик е изключително опасен и може да бъде съдбоносен. Но защо нещо толкова масово крие толкова голям риск?

Принципът на работа на съвременните батерии е прост, но изисква спазването на определени правила.

Какво се случва, когато устройството се зарежда? Всяка батерия отделя топлина по време на зареждане. Когато телефонът е оставен на нощното шкафче или на бюрото, тази топлина се разсейва по естествен път в околния въздух и устройството остава безопасно хладно.

Когато обаче поставите телефона под възглавницата или върху мекото легло, сценарият се променя драматично. Генерираната енергия няма накъде да се отдели и остава "уловена“ в текстила. Зарядното устройство и батерията започват да се нагряват прогресивно и неконтролируемо. Материята на възглавницата или чаршафите лесно може да се запали. Когато това се случи, докато детето спи, опасността за неговия живот и за целия дом е огромна.

Спасителите от "Аварийно Спасяване“ - Пловдив съветват да въведете няколко прости, но спасяващи живота правила у дома още днес: