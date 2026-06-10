Бум в улова на сафрид и скорпид: Черно море изобилства от прясна риба преди летния сезон

Черноморското крайбрежие е изправено пред изключително обещаващ риболовен сезон, белязан от значителен ръст в улова на някои от най-популярните морски видове. По време на пресконференция в Бургас представители на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури изнесоха официални данни, които вдъхват сериозен оптимизъм както за рибарския сектор, така и за туристическия бранш по цялото Черноморие.

Според официалния отчет на Димитрина Чакърова от отдел "Опазване на рибните ресурси“ към агенцията, първите пет месеца на годината показват впечатляващи резултати в сравнение със същия период на изминалата година. Най-осезаем е скокът при улова на сафрид, който е нараснал с феноменалните двеста процента. Сериозен ръст се отчита и при скорпида, чиито уловени количества в мрежите са три пъти по-големи спрямо същия период на миналата година. На фона на този общ подем единствено при попчетата се наблюдава обратна тенденция, като техният улов е намалял.

В момента българската акватория е изключително богата на пасажи от хамсия, цаца и сафрид. Това биологично изобилие е отлична новина за ресторантите край брега и за летовниците, тъй като заведенията ще разполагат с изобилие от съвсем прясна риба през цялото лято, вместо да разчитат на замразени запаси от предходни сезони. Експертите от агенцията допълват, че ако това изобилие в морето се запази, есента се очаква да донесе и много богат улов на паламуд.

Началникът на сектор "Рибарство и контрол“ Константин Дамянов коментира и сигурността в басейна, като беше категоричен, че продължаващият конфликт в Украйна не оказва никакво влияние върху движението и числеността на рибните пасажи в Черно море, което гарантира стабилността на сектора.