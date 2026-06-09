Дългогодишният навик на много туристи да си "резервират" най-хубавите места на плажа, като оставят вещите си там за следващия ден, вече се натъква на твърд отпор от страна на гръцките власти. В Североизточна Гърция и по подобие на мерките в Халкидики, общините започнаха масови акции по разчистване на крайбрежните ивици. Рано сутрин екипи с багери минават по пясъка и събират абсолютно всички частни чадъри, столове и маси, които хората са оставили нощем, понякога дори заключени с катинари.

Местните кметове са категорични, че плажната ивица е обществено благо и никой няма право да обсебва части от нея за лично ползване извън часовете за плаж. Докато хотелите и плажните барове имат право да разполагат търговски обекти въз основа на официални договори и платени наеми към общините, за свободните зони важат съвсем различни правила.

Тази засилена политика се прилага строго по цялото крайбрежие от Кавала до Александруполис. Туристите, които избират безплатните общински плажове, са напълно свободни да носят собствено оборудване и да не плащат такси, но са длъжни да прибират всичко със себе си в края на деня. В допълнение към акциите по разчистване, властите следят изключително строго и за чистотата, като глобата за оставен отпадък на плажа достига 300 евро.

Затягането на мерките съвпада с нов тренд през този летен сезон. Поради засиления интерес, местата в безплатните зони често се запълват още в ранните сутрешни часове, докато на платените плажове пред заведенията все още могат да се намерят свободни места по всяко време.