Мощна буря, придружена с едра градушка и ураганен вятър, се разрази вчера следобед и нанесе огромни щети в землищата на пловдивските села Йоаким Груево и Брестовица. Само за броени минути насажденията в района бяха потопени под вода и лед, оставяйки десетки земеделци без поминък, въпреки своевременната намеса на регионалните служби за борба с градушките.

Местните производители са в шок от мащаба на бедствието. Лозовите масиви в района са буквално премазани от ледените късове

"С това щяхме да се прехраним семейството за цялата година фактически. Загубите не са малко, защото ние няма да можем да наберем абсолютно нищо.“ споделя със сълзи пред БНТ местният стопанин Любен Мирчев

Освен растениевъдството, тежък удар понесе и пчеларството в региона. В стопанството на Мария Попова са оцелели по-малко от половината от десетките кошери.

"Имаме голяма част от семействата, които са загубени, и те няма да могат да се възстановят и да дадат продукция тази година. Евентуално ще се борим да оцелеят за следващата“, обяснява с отчаяние Попова.

Стихията е била придружена от изключително силен вятър, който е изкоренил десетки дървета в района. Очевидци разказват, че ураганните пориви са отнесли тежки метални съоръжения на стотици метри разстояние.

От полигона за борба с градушките в село Голям Чардак уточниха, че са направили всичко възможно за овладяване на градоносния облак. В нощта срещу 8 юни от площадките в района са изстреляни рекордно количество - 133 противоградни ракети, но въпреки това силата на бурята е била смазваща.