Мощна буря, придружена с едра градушка и ураганен вятър, се разрази вчера следобед и нанесе огромни щети в землищата на пловдивските села Йоаким Груево и Брестовица. Само за броени минути насажденията в района бяха потопени под вода и лед, оставяйки десетки земеделци без поминък, въпреки своевременната намеса на регионалните служби за борба с градушките.
Местните производители са в шок от мащаба на бедствието. Лозовите масиви в района са буквално премазани от ледените късове
Освен растениевъдството, тежък удар понесе и пчеларството в региона. В стопанството на Мария Попова са оцелели по-малко от половината от десетките кошери.
"Имаме голяма част от семействата, които са загубени, и те няма да могат да се възстановят и да дадат продукция тази година. Евентуално ще се борим да оцелеят за следващата“, обяснява с отчаяние Попова.
Стихията е била придружена от изключително силен вятър, който е изкоренил десетки дървета в района. Очевидци разказват, че ураганните пориви са отнесли тежки метални съоръжения на стотици метри разстояние.
От полигона за борба с градушките в село Голям Чардак уточниха, че са направили всичко възможно за овладяване на градоносния облак. В нощта срещу 8 юни от площадките в района са изстреляни рекордно количество - 133 противоградни ракети, но въпреки това силата на бурята е била смазваща.
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