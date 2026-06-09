Община Царево отдаде под наем апетитен терен от близо 35 декара на първа линия до плаж Бутамята в Синеморец за изграждането на мащабен къмпинг за каравани и кемпери. Новото съоръжение, което ще функционира през летните месеци, застрашава да претовари инфраструктурата и природата в природен парк "Странджа“.

Заплаха за екоравновесието и инфраструктурата в Синеморец

Бъдещият къмпинг ще бъде разположен върху четири общински имота със статут на земеделска земя, включващи пасища и гора, като проектът предвижда пълно уплътняване на терена зад плажа. Според визуализациите на инвеститорите и коментари на местната група "Да не допуснем Синеморец да се превърне в Слънчев бряг“, гъстотата на превозните средства напомня на кутия с бонбони "Черноморец“. На мястото трябва да се поберат 85 каравани, 20 кемпера и множество палатки, което ще генерира огромно натоварване за парк "Странджа“. Районът изпитва остра нужда от работеща канализация и водоснабдяване, като и до момента липсва яснота къде се оттичат отпадните води на големите хотелски комплекси, разположени на близката поляна над плажа, пише "Сега".

Изгодни финансови условия и съмнителна тръжна процедура

Теренът е отдаден на фирма "Пепе.бг“ за срок от 3 години срещу изключително ниския годишен наем от 6700 евро, като обектът ще се ползва активно от 1 май до 30 септември. В същото време обявените цени на сайта на къмпинга възлизат на 30 евро на ден за каравана или кемпер и 15 евро за палатка. Проверката на документите, показани първо от Божидар Вълчев, разкрива, че търгът от 11 март е проведен по схема със свързани лица.

Двете подадени оферти са входирани с разлика от едва една минута. Единият кандидат – физическото лице Евелина Петрова, е отстранена веднага поради несъответствие с критериите за търговска дейност, а договорът е подписан с единствения останал участник "Пепе.бг“, който стопанисва и друг къмпинг в Лозенец. Фирмените регистри обаче показват, че отпадналата Евелина Петрова е бивш собственик на спечелилата компания, а според местни източници двамата кандидати са и съпрузи.