Днес напускам МВР! Това обяви във Фейсбук главният секретар на МВР комисар Георги Кандев.

Ето какво още пише той:

Днес напускам МВР. Да избирам между поста и принципите си е невъзможно. Да обещавам действия, когато се налага да мълча - също. Разбрах посланието.

30 години нося униформата със съзнанието, че законът е гръбнакът на държавата, че задачата на полицая не е да е удобен, а да е полезен. Затова не мога да бъда човека, който просто ще гледа страшно в камерите.

Моята задача винаги е била да търся истината, да нося отговорност и да вземам решения, когато е трудно. В месеците преди изборите доказах, че мога да я изпълня, когато имам свобода и подкрепа. Всички полицаи го доказахме.

Не искам да нося отговорност за решения, които не вземам и за фасада, която не искам да подпирам с името си. За доверието на хората няма указ.

Георги Кандев е роден на 27 февруари 1975 г. в град Гоце Делчев. Завършва бакалавърска степен във ВИПОНД – МВР със специалност "Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред“ и магистърска степен в ЮЗУ "Неофит Рилски“ в Благоевград със специалност "Право“.

Следдипломна квалификация "Криминално правосъдие" в Академията на ФБР в Куонтико, Вирджиния (САЩ) през 2008 г. Преминава курсове за повишаване на квалификацията в Европол и Европейският полицейски колеж (CEPOL).

Професионална кариера

Работи в системата на МВР от 1999 г. Постъпва в Главна дирекция "Национална полиция“ и последователно заема длъжности по линия противодействие на престъпленията срещу собствеността и сигурност на спортни мероприятия.

В периода 2010 – 2011 г. е внд началник сектор "Трафик на хора“ в Главна дирекция "Борба с организираната престъпност“ (ГДБОП).

От 2011 до 2013 г. е началник сектор "Престъпления по пътищата" в ОДМВР – София. От 2014 до 2015 г. е началник сектор "Хулиганство, екстремизъм и спортни мероприятия“ в ГДНП. В периода 2015 - 2021 г. работи в сектор "Териториално обслужване“ на Охранителна полиция в ГДНП.

През 2021 г. е назначен за директор на ОДМВР – Благоевград. Последно е заемал длъжността задграничен представител на България в Република Сърбия. Награждаван многократно от министъра на вътрешните работи, от главния секретар на МВР и от директора на ГДНП за постигнати високи професионални резултати.

Георги Кандев бе назначен за и.д. главен секретар на МВР по време на служебното правителство на министър-председателя Андрей Гюров, а след парламентарните избори през април и при новото правителство остана на поста си.