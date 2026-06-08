Ще ви помоля да не четем неща - ще ви ги разкажа. Преди по-малко от час г-н Кандев ме изненада с изявлението си за напускане по собствена воля, без мотиви. Попитах го за мотиви, той не изложи пред мен такива, само такива от личен характер, които не смятам да споделям с вас. Това заяви вътрешният министър Иван Демерджиев пред журналисти по повод думите на Георги Кандев, че напуска системата на МВР.
Демерджиев заяви, че никога не е имал никакво съмнение в Кандев и не е искал оставката му - ползвал се е с пълната му подкрепа и доверие.
"Не мога да не приема оставка на някой, който очевидно е мотивиран да го направи. Желая му успех, включително в бъдещата му политическа кариера. Когато в окото на бурята излезеш и оставиш хората си, не е похвално като поведение. Не съм готов с предложение за титуляр, не сме обмисляли вариант. Сутринта проведохме оперативка с г-н Кандев и той не даде никакви индикации за това", обявни още шефът на МВР.
Кьосев
преди 21 мин.
А защо трябва да идва да ти го казва?! Защо вие с те го карали да мълчи или да не си върши задълженията. Баси наглото изказване, защо не ти го бил казал в очите - ми щото не е длъжен. Защото, може би, не може да те гледа.
Голям Ботев
преди 28 мин.
Беше повече от ясно, че оставянето на Кандев на този пост е само от Кумова срама, заради работата която свърши в седмиците преди изборите. На всички беше ясно, че дните му са преброени.
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