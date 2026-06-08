Ще ви помоля да не четем неща - ще ви ги разкажа. Преди по-малко от час г-н Кандев ме изненада с изявлението си за напускане по собствена воля, без мотиви. Попитах го за мотиви, той не изложи пред мен такива, само такива от личен характер, които не смятам да споделям с вас. Това заяви вътрешният министър Иван Демерджиев пред журналисти по повод думите на Георги Кандев, че напуска системата на МВР.

Възпитан съм, че мъжете трябва да говорят директно в очите. Ако той е имал да казва нещо, трябваше да го каже в очите ми, а не да четем постове. Знаете, че се ползваше с пълното ми доверие и в нито една секунда не е усещал друго освен подкрепа в работата си, допълни Демерджиев.

Демерджиев заяви, че никога не е имал никакво съмнение в Кандев и не е искал оставката му - ползвал се е с пълната му подкрепа и доверие.

"Не мога да не приема оставка на някой, който очевидно е мотивиран да го направи. Желая му успех, включително в бъдещата му политическа кариера. Когато в окото на бурята излезеш и оставиш хората си, не е похвално като поведение. Не съм готов с предложение за титуляр, не сме обмисляли вариант. Сутринта проведохме оперативка с г-н Кандев и той не даде никакви индикации за това", обявни още шефът на МВР.