Посещението в Малта на известния ресторантьор от Велико Търново Димитър Манолов завърши с равносметка, която бързо набра популярност в социалните мрежи. Поводът - една съвсем обикновена, написана на ръка бележка вместо фискален бон, която го кара да се замисли за вечните сравнения между България и чужбина.

Манолов споделя изненадата си от факта, че практики, които в България се смятат за недопустими и се санкционират строго, в "белия свят“ са ежедневие.

С тази сметка приключвам моето посещение в Малта. На мен подобна сметка, написана на ръка на листче, в България не ми се е случвало да получавам от години. За сметка на това съм я виждал често в Германия, Италия, Гърция, а сега и в Малта. информира Димитър Манолов

Той допълва, че цените в Малта са почти двойни в сравнение с тези у нас, но бърза да уточни, че целта му не е критика към въпросните държави, които посещава с удоволствие. Проблемът, според него, е в нашия собствен double standard (двоен стандарт) по отношение на родното Черноморие и българския бизнес.

Ресторантьорът обръща внимание на феномена, при който българите сме свикнали дежурно да обвиняваме родните хотелиери и ресторантьори, сякаш проблемите съществуват единствено по нашите географски ширини.

Истината е, че в България има хиляди честни хора, които работят от сутрин до вечер, плащат данъци, осигуряват работа на други хора и се стараят да предложат добро обслужване въпреки всички трудности. Затова нека бъдем по-справедливи към собствената си държава. призовава ресторантьорът Димитър Манолов

Според Манолов, най-добрият лек срещу това черногледство е пътуването. Когато човек излезе навън и се сблъска с реалния живот, бързо разбира, че интернет митовете за "перфектната чужбина“ често се разминават с действителността.

В емоционален завършек на своя пост, Димитър Манолов призовава за повече самочувствие и уважение към българския труд и природа.