Посещението в Малта на известния ресторантьор от Велико Търново Димитър Манолов завърши с равносметка, която бързо набра популярност в социалните мрежи. Поводът - една съвсем обикновена, написана на ръка бележка вместо фискален бон, която го кара да се замисли за вечните сравнения между България и чужбина.
Манолов споделя изненадата си от факта, че практики, които в България се смятат за недопустими и се санкционират строго, в "белия свят“ са ежедневие.
Той допълва, че цените в Малта са почти двойни в сравнение с тези у нас, но бърза да уточни, че целта му не е критика към въпросните държави, които посещава с удоволствие. Проблемът, според него, е в нашия собствен double standard (двоен стандарт) по отношение на родното Черноморие и българския бизнес.
Ресторантьорът обръща внимание на феномена, при който българите сме свикнали дежурно да обвиняваме родните хотелиери и ресторантьори, сякаш проблемите съществуват единствено по нашите географски ширини.
Според Манолов, най-добрият лек срещу това черногледство е пътуването. Когато човек излезе навън и се сблъска с реалния живот, бързо разбира, че интернет митовете за "перфектната чужбина“ често се разминават с действителността.
В емоционален завършек на своя пост, Димитър Манолов призовава за повече самочувствие и уважение към българския труд и природа.
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