Инсталацията за биогаз в ТЕЦ "Бобов дол“ трябва да започне работа до края на 2026 г. като проектът е част от по-широката програма за трансформация и модернизация на централата. Това заяви изпълнителният директор Чавдар Стойнев, който подчерта, че предприятието последователно изпълнява обявените пред обществото ангажименти.

"Преди няколко години обявихме открито пред обществото каква е програмата ни за трансформация и оттогава я следваме. Периодично показваме какво сме свършили“, коментира Стойнев.

По думите му част от тази стратегия вече е реализирана чрез изграждането на фотоволтаичен парк и батерийно стопанство, което подпомага баланса на електроенергийната система. Следващата стъпка е въвеждането в експлоатация на инсталацията за биогаз, която вече е във фаза на надземно строителство.

Инвестицията в проекта, включително проектиране, изграждане на площадката и монтаж на оборудването ще надхвърли 10 милиона евро. Съоръжението ще може да преработва до 100 000 тона биомаса годишно.

"Към инсталацията сме инвестирали и в три газови когенерации – съоръжения, които ще произвеждат високоефективна енергия. Това е проект, който предстои да се развива и ще надгражда работата на централата“, посочи Стойнев.

Компанията вече планира и следващите етапи от екологичната трансформация. До 2027 г. се очаква завършването на газово трасе, което ще позволи замяната на мазута при разпалване на мощностите.

"Тъмният цвят на пушека от комините, който сега прави впечатление на хората, ще остане в историята“, заяви директорът и допълни, че централата работи в рамките на комплексното си разрешително и под постоянния контрол на регулаторните институции.

Според него трансформацията не е еднократен акт, а дълъг процес, който изисква време, инвестиции и координация с множество институции.

"С инвестирането на 10 милиона процесът не свършва, а започва. Няколко години минаха, докато се произведе оборудването, да се одобрят проектите, да се съгласува с институциите и да се изгради необходимата инфраструктура“, каза още Стойнев.

Паралелно с екологичните проекти дружеството изпълнява и отделна програма за модернизация на съществуващите мощности. Тя включва рехабилитация на котли, електрофилтри и ключови съоръжения в централата, която работи повече от половин век.

Основният акцент тази година е реконструкцията на първи блок, която трябва да приключи през септември.

ТЕЦ “Бобов дол" е огромна централа. Само металът, вложен при строежа, е девет пъти повече от този, използван за Айфеловата кула, а кабелите са над 1000 километра“, отбеляза директорът.

По отношение на ролята на централата в енергийната система, Стойнев подчерта значението ѝ за електрозахранването и сигурността на мрежата.

"Подстанцията, която осигурява баланса за Югозападна България и основното електрозахранване на София, е на практика на територията на

централата. Този баланс не може да бъде осигурен от фотоволтаични централи“, посочи той.

Според него в условията на енергийна нестабилност и високи цени на горивата местното производство на електроенергия остава ключов фактор за икономиката.

"Всеки мегават, който се произвежда на територията на България, има огромна добавена стойност. Централи като ТЕЦ “Бобов дол" са част от решението на кризата, а не част от проблема“, заключи Стойнев.