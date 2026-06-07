Сдружение "За достъпна и качествена храна“ (ЗДКХ) официално подкрепи съвместната европейска позиция срещу т.нар. "регенеративен greenwashing“ – практика, при която чрез маркетингови послания и неясни определения потребителите биват подвеждани относно качеството, устойчивостта и начина на производство на храните.

Позицията е подкрепена от десетки организации от различни европейски държави като част от мрежата на SAFE – Safe Food Advocacy Europe, с която ЗДКХ работи активно по теми, свързани със защитата на потребителите, безопасността на храните и прозрачността в хранително-вкусовата промишленост.

В документа се предупреждава, че липсата на ясни европейски стандарти и законови дефиниции за понятия като "регенеративно“, "устойчиво“ и "зелено“ производство създава сериозен риск от подвеждане на потребителите и нелоялна конкуренция спрямо реалните биологични производители.

Според организациите:

потребителите все по-често стават жертва на подвеждащи "зелени“ послания

част от компаниите използват екологични внушения без реални доказателства

липсата на контрол подкопава доверието в хранителната система

съществува риск устойчивостта да се превърне единствено в маркетингов инструмент

В позицията се предупреждава още, че част от компаниите продължават да използват интензивни производствени модели и практики, които се представят като "устойчиви“ единствено чрез няколко козметични мерки и маркетингови внушения, без реални доказателства за екологичен и социален ефект.

Подписалите документа подчертават също, че милиони фермери и участници в хранителната верига вече изграждат устойчиви хранителни системи, основани на агроекологични и биологични принципи. Според тях именно тези модели предоставят реални екологични и социални ползи чрез надеждни, прозрачни и отговорни подходи към производството на храни.

От ЗДКХ посочват, че през последните години в България също се наблюдават редица случаи на подвеждащо етикетиране и рекламиране на хранителни продукти, включително внушения за "натурални“, "био“ или "устойчиви“ продукти без достатъчно прозрачност към потребителите.

Сдружението настоява за:

по-ясни правила за етикетиране

усъвършенстване на законодателството

по-ефективен контрол от страна на институциите

по-строги санкции при нелоялни търговски практики

защита на коректните производители и информирания избор на потребителите

От организацията заявяват още, че в следващите месеци се очаква на посещение в България да пристигнат европейски партньори и експерти, с които ще бъдат обсъдени бъдещи съвместни инициативи, законодателни предложения и механизми за по-добра защита на потребителите в България и Европейския съюз.

Българските потребители имат право на ясна и честна информация за храните, които купуват. Не може устойчивостта да бъде просто рекламен слоган, зад който липсват реални стандарти, контрол и отговорност, заявяват от ЗДКХ.

В позицията се предупреждава още, че част от компаниите продължават да използват интензивни производствени модели и практики, които се представят като "устойчиви“ единствено чрез няколко козметични мерки и маркетингови внушения, без реални доказателства за екологичен и социален ефект.

Подписалите документа подчертават също, че милиони фермери и участници в хранителната верига вече изграждат устойчиви хранителни системи, основани на агроекологични и биологични принципи. Според тях именно тези модели предоставят реални екологични и социални ползи чрез надеждни, прозрачни и отговорни подходи към производството на храни.

От Сдружение "За достъпна и качествена храна“ посочват, че подобни добри практики следва да бъдат насърчавани и защитавани, вместо да бъдат обезценявани от подвеждащи "зелени“ послания и нелоялни търговски практики.