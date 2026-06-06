Това, което за българина е ненужен скрап на крачка от претопяване, на хиляди километри оттук се превръща в ценно съкровище за други. Нашенски автомобили, отписани от родните пътища, все по-често получават втори шанс под жаркото слънце на Нигерия, Бенин, Того и Гана. У нас тихомълком се е оформил стабилен и супер печеливш бизнес, който буквално спасява старите дизели от пещите на металургичните заводи.

Как работи схемата за бърза печалба в чужбина?

Пазарната ниша в България се държи основно от сирийски и ливански прекупвачи, както и от африкански граждани, които са се установили трайно у нас. Техният модел на работа е изключително прост и ефективен:

Търговците постоянно обикалят автокъщи, преглеждат сайтове за обяви и търсят частни продавачи на евтини коли.

Вместо собственикът да даде колата си за претопяване срещу 200 евро, прекупвачът веднага предлага двойно повече – около 400-500 евро.

Купените автомобили се качват на контейнери през пристанище Варна или гръцкото Солун и отпътуват за Черния континент.

В Африка същата кола се продава бързо за около 1000 евро, което носи на търговеца чиста печалба от близо 50% върху надценката.

Кои са "кралете" на африканските пътища?

Лъскавият интериор и модерната електроника изобщо не впечатляват купувачите в Западна Африка, а козметичните забележки са последна грижа. Там се търсят здрави, лесни за ремонт машини с проста механика и евтини части. В тези региони надеждният стар дизел все още е равносилен на злато. Освен леки коли, огромен е интересът към бусове като Ford Transit и Iveco Daily. След пристигането си те веднага започват нов живот като училищни автобуси или товарни превозни средства по прашните пътища, пишат от "Телеграф".

Търговия в сянка чрез социалните мрежи

България все още не е сред големите европейски центрове за износ към Африка – тази роля традиционно се пада на Германия, Белгия, Франция и Нидерландия. Въпреки това родният пазар работи тихо, но безотказно.

Сделките рядко се рекламират публично. Голяма част от контактите и поръчките се осъществяват чрез специализирани затворени групи във Facebook и международни платформи. Там ежедневно изскачат директни запитвания от чужбина.

Логистиката и транспортът с морски контейнери (които събират до 4 по-малки коли) никак не са евтини, но огромното търсене в Африка оправдава всеки похарчен цент. И докато нашенецът се чуди как да се отърве от старата си 25-годишна трошка, тя вече пори прашните шосета край Лагос или Котону като горд семеен автомобил.