Заплатите в българското хотелиерство и ресторантьорство вече са преминали нивата в традиционни туристически дестинации като Гърция и Испания. Основната причина за този скок е критичният недостиг на персонал, който принуждава собствениците на заведения и хотели непрекъснато да повишават възнагражденията. Това обяви в предаването "Денят на живо“ по NOVA NEWS председателят на Българската асоциация на заведенията (БАЗ) Ричард Алибегов.
Той каза още, че са "принудени" да плащат високи заплати, за останат хората да работят.
По думите му браншът вече привлича интерес от чужбина, но вътрешните бариери остават.
Според Алибегов кризата за кадри се дължи не само на финансови фактори, но и на сериозна демографска и културна промяна в нагласите на младите хора.
Алибегов отправи остри критики към политическата класа и липсата на последователност в действията на управляващите. Той напомни, че секторът редовно бива използван за трупане на политически дивиденти по време на избори, след което обещанията биват забравяни.
Ричард Алибегов изрази силно разочарование от политическите обещания, като посочи, че през последните две години предизборните ангажименти към туристическия и ресторантьорския сектор системно не се изпълняват. Той подчерта, че депутати, които преди са обещавали сериозна подкрепа за бранша, са спрели да коментират темата веднага след като са станали министри.
Председателят на БАЗ разкритикува и данъчната политика, определяйки като абсурд факта, че България е единствената страна в ЕС, която разделя един и същи сектор с две различни ставки на ДДС.
Въпреки че се наблюдава ръст в оборотите на заведенията, Алибегов поясни, че това се дължи единствено на по-високите цени в менютата, а не на реална ефективност. Според него бизнесът не реализира печалба, тъй като инфлацията и постоянно растящите разходи за суровини, енергия и заплати напълно изяждат приходите. В заключение той отбеляза, че браншът вече е изгубил надежда за промяна в данъчната ставка от 9% ДДС, тъй като позициите на управляващите се сменят ежедневно, а реален диалог между институциите и бизнеса изобщо липсва.
baionzi
преди 6 мин.
Мошенник, че и изпечен лъжец!
Sam Vimes
преди 46 мин.
Ако българските хотелиери „даваха по?високи заплати от Испания и Гърция“, както твърди Алибегов, Испания щеше да се чуди защо нейните работници бягат към Слънчев бряг, а не обратното. Реалността е болезнено проста: в България средната заплата в HoReCa е 740–870 евро, в Гърция е 1100–1300 евро, а в Испания – около 1930 евро. Това не е „по?високо“. Това е два пъти по?ниско. Да твърдиш, че плащаш повече от Испания, когато Испания плаща почти 2000 евро, е все едно да кажеш, че Лада е по?луксозна от Мерцедес, защото си ? сложил нови стелки. Персонал няма не защото бизнесът „дава твърде много“, а защото дава твърде малко – и то от години. Защото условията често са тежки, сезонът е къс, извънредният труд е норма, а уважението към работника е последната точка в менюто. Докато в Гърция и Испания сервитьорът е служител, у нас често е разход, който трябва да се „оптимизира“. И после пак ще слушаме как „кадрите липсват“. Не, кадрите не липсват. Кадрите просто отказват да работят за заплати, които в Европа се считат за подигравка. П.П. Българите са принудени да плащат по-високите ви цени от Испания и Гърция. Но по въпорса няма изказвания...
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им!