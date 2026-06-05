Заплатите в българското хотелиерство и ресторантьорство вече са преминали нивата в традиционни туристически дестинации като Гърция и Испания. Основната причина за този скок е критичният недостиг на персонал, който принуждава собствениците на заведения и хотели непрекъснато да повишават възнагражденията. Това обяви в предаването "Денят на живо“ по NOVA NEWS председателят на Българската асоциация на заведенията (БАЗ) Ричард Алибегов.

Той каза още, че са "принудени" да плащат високи заплати, за останат хората да работят.

По думите му браншът вече привлича интерес от чужбина, но вътрешните бариери остават.

Вече имаме запитвания за работа от други страни, но голяма част от работодателите не искат да работят с хора от трети страни каза пред NOVA NEWS Ричард Алибегов

Според Алибегов кризата за кадри се дължи не само на финансови фактори, но и на сериозна демографска и културна промяна в нагласите на младите хора.

Хората не искат да работят в този сектор, защото има много физически труд. Поколението, което идва в момента, е изцяло дигитално и бяга от тежката работа. Това изобщо не е лесна професия. Младите предпочитат бърза работа за малко пари. У нас работна ръка за този бранш просто няма. категоричен председателят на БАЗ Ричард Алибегов

Алибегов отправи остри критики към политическата класа и липсата на последователност в действията на управляващите. Той напомни, че секторът редовно бива използван за трупане на политически дивиденти по време на избори, след което обещанията биват забравяни.

Ричард Алибегов изрази силно разочарование от политическите обещания, като посочи, че през последните две години предизборните ангажименти към туристическия и ресторантьорския сектор системно не се изпълняват. Той подчерта, че депутати, които преди са обещавали сериозна подкрепа за бранша, са спрели да коментират темата веднага след като са станали министри.

Председателят на БАЗ разкритикува и данъчната политика, определяйки като абсурд факта, че България е единствената страна в ЕС, която разделя един и същи сектор с две различни ставки на ДДС.

Въпреки че се наблюдава ръст в оборотите на заведенията, Алибегов поясни, че това се дължи единствено на по-високите цени в менютата, а не на реална ефективност. Според него бизнесът не реализира печалба, тъй като инфлацията и постоянно растящите разходи за суровини, енергия и заплати напълно изяждат приходите. В заключение той отбеляза, че браншът вече е изгубил надежда за промяна в данъчната ставка от 9% ДДС, тъй като позициите на управляващите се сменят ежедневно, а реален диалог между институциите и бизнеса изобщо липсва.