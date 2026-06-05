Канадската минна компания "Дънди Прешъс Металс“ (DPM Metals), която е сред водещите инвеститори в българския рудодобив, обяви ключово откритие на висококачествена златно-медна минерализация. Новият обект е наречен "Бревън Юг Порфир“ (BSP) и се намира в площ "Бревене“, само на километър от известните към момента минерални резерви и в непосредствена близост до концесията на действащата мина в Челопеч.

Първоначалните резултати от сондажите показват потенциал за сериозен мащаб на находището, което може изцяло да промени икономическия хоризонт на региона и да гарантира дългосрочна заетост.

Откритието се очертава като едно от най-значимите за компанията през последните години. Данните от проучванията показват изключително плътна и богата руда в голяма дълбочина.

"Обектът "Бревън Юг Порфир“ се очертава като значимо откритие на злато и мед. Тези резултати показват както съдържанието, такъв и мащаба на обекта, като в широк и непрекъснат интервал на минерализация се наблюдават над 713 метра със съдържание от 2,52 грама на тон златен еквивалент“, заяви Дейвид Рей, президент и главен изпълнителен директор на DPM Metals.

Предвид огромното значение на находката, собственикът на мината незабавно увеличава инвестициите си в проучвания. Компанията влага до милиона специално за допълнителни сондажни дейности в обекта BSP, с които да се установи реалният обхват и границите на находището.

Планът за проучвания до края на 2026 г. включва 15 000 метра общ сондаж, които ще бъдат направени в района на "Бревън Юг Порфир“, 5 висококапацитетни сонди, които ще работят на терен до края на годината и 7 допълнителни сондажа, които се изпълняват паралелно в рамките на текущата концесионна площ.

Общо за проучвателни дейности канадската компания е готова да изразходва до милиона, като целта е в Челопеч да бъдат "отключени“ нови 24 000 унции злато.

DPM вече е задвижила административните процедури за превръщането на проучвателния лиценз за площ "Бревене“ в официална концесия за добив.

Настоящата интензивна фаза на проучванията трябва да приключи през септември 2026 г. Веднага след това компанията планира да внесе окончателен доклад пред българските институции в подкрепа на издаването на Сертификат за търговско откритие – ключова стъпка преди старта на реалната експлоатация.

За "Дънди Прешъс Металс“ това е общо четвърто голямо откритие от 2023 година насам. В България компанията управлява две от най-модерните минни предприятия - "Ада Тепе“ край Крумовград и мината в Челопеч.

Наскоро експлоатационният живот и на двете мини беше удължен с 10 години – до 2036 г. Разкриването на новите залежи в "Бревене“ обаче отваря вратата за още по-дългосрочно бъдеще.