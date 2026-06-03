Живописното родопско село Брезе, разположено на 1150 метра надморска височина в рида Чернатица и само на 15 километра от град Девин, се превръща в притегателен център за търсачите на тишина, автентичност и естествено лечебно средище. Автентичното селище съчетава суровата красота на вековните иглолистни гори с изключително ценно природно богатство – топлите минерални извори в близката местност Беденски бани.

Находището на десния бряг на река Широколъшка се характеризира с мощен и постоянен самоизлив на хидрокарбонатно-сулфатно-натриева вода, която излиза от недрата с температура между 74 и 76 градуса и дебит 10,37 литра в секунда.

Природното богатство и лечебната сила на водата

Минералната вода в района на село Брезе се отличава с повишено съдържание на въглероден двуокис и обща минерализация от 1,7–1,8 г/л, като се извлича чрез дълбоки сондажи. Местните жители използват свойствата ѝ от векове, тъй като тя оказва доказано благотворно влияние и помага при широк спектър от заболявания. Лечебните извори помагат на хора с проблеми на:

опорно-двигателния апарат;

нервната система;

половата система;

сърдечно-съдовите органи;

храносмилателните органи.

Земя, наситена с история и следи от древни светове

Около селото са запазени множество исторически свидетелства от различни епохи. В местността "Каров мост“ се намира недокосната и неразработена пещера, докато на връх "Свети Никола“ личат останките от средновековно селище и некропол. Историческото наследство включва още старинни каменни гробища в местността "Кум Кидик“, останки от стар римски път при "Ченгене Кьошк“, както и нов параклис, издигнат от местните жители в местността "Синора“.

Животът в Брезе и пазарът на недвижими имоти

Въпреки стръмния терен, суровите зими и виещия се над пропасти път, местното население е съхранило традиционната родопска архитектура, мекия песенен говор и живите обичаи. Поради близостта до Девин и лековитите извори, интересът към имотния пазар в Брезе бележи ръст, макар предлагането да остава малко. Купувачите са предимно хора, желаещи да избягат от градската среда или да развиват малък семеен туристически бизнес, като цените на обектите варират в следните граници:

старинни родопски къщи, нуждаещи се от ремонт – между 25 000 и 60 000 евро;

реновирани или нови къщи с планинска панорама – от 70 000 до 120 000 евро;

парцели около селото – между 10 и 20 евро на квадратен метър.

Брезе остава перспективно и спокойно място, което не функционира като комерсиална туристическа сензация, а предлага на посетителите съчетание от чист въздух, съхранена история и естествена планинска тишина.