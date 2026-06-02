Летният сезон започна официално преди ден, а цените по Българското Черноморие тепърва ще стават все по-коментирани. Традиционно известният с по-луксозния си профил курорт Свети Влас обяви ценоразписа за централния си плаж за тази година. Снимка на официалната табела бързо обиколи социалните мрежи и предизвика вълна от коментари.

Ако планирате да събирате тен в платената зона на Централния плаж там, ще трябва да бръкнете доста дълбоко в джоба си. Прави впечатление, че концесионерът е обявил цените с големи цифри първо в евро, а след това и в български левове (изчислени с абсолютна математическа точност до стотинка).

Ето как изглежда сметката за един ден на плажа:

Чадър: 10.00 евро или точно 19.56 лева

Шезлонг: 5.00 евро или точно 9.78 лева

Комплект (1 чадър + 2 шезлонга): 20.00 евро или точно 39.12 лева

Това означава, че едно тричленно семейство ще трябва да плаща 25 евро или около 50 лева на ден само за удоволствието да легне под сянката. Именно това рпедизвика недоволството на хората във Фейсбук: