Летният сезон започна официално преди ден, а цените по Българското Черноморие тепърва ще стават все по-коментирани. Традиционно известният с по-луксозния си профил курорт Свети Влас обяви ценоразписа за централния си плаж за тази година. Снимка на официалната табела бързо обиколи социалните мрежи и предизвика вълна от коментари.
Ако планирате да събирате тен в платената зона на Централния плаж там, ще трябва да бръкнете доста дълбоко в джоба си. Прави впечатление, че концесионерът е обявил цените с големи цифри първо в евро, а след това и в български левове (изчислени с абсолютна математическа точност до стотинка).
Ето как изглежда сметката за един ден на плажа:
Чадър: 10.00 евро или точно 19.56 лева
Шезлонг: 5.00 евро или точно 9.78 лева
Комплект (1 чадър + 2 шезлонга): 20.00 евро или точно 39.12 лева
Това означава, че едно тричленно семейство ще трябва да плаща 25 евро или около 50 лева на ден само за удоволствието да легне под сянката. Именно това рпедизвика недоволството на хората във Фейсбук:
- Минавам само да кажа, че всички плажове в Испания са свободни! Безплатни! Плажовете са обществено достъпни и достъпът до тях е безплатен. Можеш свободно да стигнеш до плажа и да си поставиш кърпа на свободно място. А място има, вярвайте!
- 40 лева за чадър и шезлонг за няколко часа на плажа на ден. 10 дни по 40 лв = 400 кинта само за това удоволствие. Едно време толкова плащахме за нощувки… Но щом има луди да плащат. В Гърция преди 2 години беше 6 евро за чадър с два шезлонга, но в БГ е къде-къде по елитно.
- То сигурно, защото в Гърция не е същото! Ама само оплювате нашето! Миналата година беше 20евро на чадър без консумация, това на по-задните редове!
- Сигурно цената е за 5-дневен престой общо...Наздраве, хубаво време и весело изкарване!
- Ходете в Турция, Гърция, Испания и Италия. Бойкот на българските хотелиери и ресторантьори.
- Още ходете по Бетономорието да пълните гушите на простите мутри... Вчера гледам нощувка в хотел 130 евро + 20 евро паркинг на ден! 20 евро паркинг за гост на хотела - наглост страшна! Ама пак има балъци, дето подкрепяли българското и ходят да гледат бетон, бариери, концесия по плажовете и канализация във водата!
onetwo
преди 3 ч. и 36 мин.
Всъщност, това е една от най-евтините опции в Европа изобщо. В Римини е 40 евро, в Сан Ремо е от 50 нагоре и места след 10 часа няма изобщо, на Лазурен бряг е от 100 нагоре, стига и до 250 и места няма. Така че може да спрете да ревете!
Рицар Джедай
преди 4 ч. и 18 мин.
Хората са казали , щом има говеда ще има и колачи !
