Любен Дилов - син е починал. Това става ясно от пост на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов.

Сбогом, Любо Дилов! Загубих приятел, ярка личност, талантлив писател и човек с изключително чувство за хумор и гражданска позиция. Изказвам своите най-искрени съболезнования на семейството, близките, приятелите и всички, които го уважаваха и обичаха, пише Борисов.

Любен Дилов-син е роден на 19 ноември 1964 г. в София. Син е на българския писател фантаст Любен Дилов (1927 – 2008 г.). Завършва 32-ра гимназия в столицата и Факултета по журналистика на Софийския университет "Климент Охридски“, специалност "Печатни медии“. Редактор е в няколко печатни издания, като вестник "Поглед“, списание "Литературна академия“ и др.

От 1990 г. се занимава със създаването на телевизионните предавания "Ку-ку“, "Каналето“, "Хъшове“, "Шоуто на Слави“. Той е двигател и основен идеолог на тези предавания.

След 2001 г. Дилов-син навлиза в политиката на България. Той е създател и първи говорител на движение "Гергьовден“, а през 2003 г. става и негов председател.

От 11 август 2010 г. е главен редактор на българското издание на италианското списание "L'Europeo“.

Има три деца. Член на журито в предаването "България търси талант“. Член на журито в първия сезон (2013) на "Като две капки вода“.