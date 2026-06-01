В продължение на половин час – от 11.00 часа до 11.30 часа на 2 юни, ще бъде проведен отложеният от 1 апри 2026 г. национален тест на системата BG-ALERT, съобщиха от МВР.

Целта на теста е проверка на функционирането на всички компоненти на системата, като ще се използва специално предвиденият канал за тестове. Каналът за тестове подлежи на управление от мобилното устройство.

В 12.00 ч. ще бъдат задействани и сирените на Националната система за ранно предупреждение и оповестяване. При подаване на сигнала всички пешеходци и пътни превозни средства в населените места в страната следва да преустановят движението си по улиците и площадите, като останат на място.

С решение № 211/31.05.1993 г. на Министерския съвет на Република България 2 юни е обявен за Ден на Ботев и на загиналите за свободата на България, чиято памет се почита със сирени. Cирените ще бъдат задействани в продължение на две минути, припомнят от министерството.